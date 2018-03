Verkehrsnetz - Donaustadt - FP-Mahdalik: Gute Nacht, Fr. Duzdar!

Rot-Grün lehnt Optimierung ab

Wien (OTS) - Die "Erfolgsgeschichte" der Busnetz-Umstrukturierung rund um die U 2-Verlängerung in die Seestadt hat unter anderem dazu geführt, dass wichtige Busverbindungen zu Schulen in Aspern und Essling gestrichen, andere von 30 auf 60(!) Minuten verlängert wurden. Zehntausende Betroffene in diesen Bereichen fordern daher eine rasche Reparatur dieser Planungen von SPÖ und Grünen. "Umso befremdlicher ist es, dass Rot-Grün heute im Gemeinderat den dahingehenden FPÖ-Antrag eiskalt abgelehnt hat", meint FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik.

Falls es es keine Sparmaßnahmen vor allem auf dem Rücken unserer Kinder und Jugendlichen gewesen sein sollten, welche zu diesem Murks geführt haben, sondern reines Unvermögen, dann soll das so sein. Reagieren müssen SPÖ und Grüne trotzdem und das schnell. "So schaut's aus, liebe Muna - schlaf nicht ein!", so der FPÖ-Mandatar in einer Kurzreplik an SP-Duzdar. (Schluss)ab/er/che/llo

