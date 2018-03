Rot-weiß-rotes ORF-III-Wochenende: Start für Hugo Portischs "Österreich II", "Mutig in die neuen Zeiten" u. a. am Feiertag

"Erlebnis Bühne"-Themenabend mit Wagners "Götterdämmerung" am Sonntag

Wien (OTS) - Auch das ORF-III-Programm am Nationalfeiertagswochenende präsentiert sich stark in den Farben Rot-Weiß-Rot: So startet morgen, am Samstag, dem 26. Oktober 2013, um 20.15 Uhr die umfassend überarbeitete Neuauflage der epochalen Zeitgeschichtereihe "Österreich II" von Hugo Portisch. Eingeleitet wird der Reihenauftakt um 20.00 Uhr mit einem Gespräch zur Produktion, das ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz mit Hugo Portisch führte. Im Anschluss, um 22.45 Uhr, die Dokumentation "Erich Lessing: Der Photograph im Rückspiegel" auf dem Programm über den wohl bekanntesten Fotografen der Nachkriegszeit. Bereits ab 12.05 Uhr steht Harald Sicheritz' Spielfilmtrilogie "Mutig in die neuen Zeiten" auf dem Programm, die anhand der Schicksale dreier unterschiedlicher Familien ebenfalls die Geschichte der Zweiten Republik beleuchtet. Und um 19.15 Uhr steht ein "Gipfel-Sieg"-Spezial zum Feiertag auf dem Programm von ORF III, in dem Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager mit der querschnittgelähmten oberösterreichischen Autorin Edith Grünseis-Pacher spricht, deren Lebenswille trotz persönlicher Schicksalsschläge stärker denn je ist.

Am Sonntag, dem 27. Oktober, steht der "Erlebnis Bühne"-Abend mit Barbara Rett ab 19.10 Uhr ganz im Zeichen von Richard Wagners "Götterdämmerung": Einer einführenden Dokumentation folgt die Aufzeichnung der Oper. Zubin Mehta dirigierte 2009 das Orchester des Palau de les Arts in Valencia in einer Inszenierung der gefeierten katalanischen Theatergruppe "La Fura dels Baus".

Die Programme im chronologischen Überblick:

Samstag, 26. Oktober

"Mutig in die neuen Zeiten": ab 12.05 Uhr

Zur Einstimmung auf den "zeit.geschichte"-Abend zeigt ORF III an diesem Feiertag bereits ab 12.05 Uhr die dreiteilige Spielfilmreihe "Mutig in die neuen Zeiten" von Harald Sicheritz, u. a. mit Nina Proll, Johannes Silberschneider, Franziska Weisz, Roland Düringer, Helmut Berger, Harald Krassnitzer, August Zirner, Adele Neuhauser, Erwin Steinhauer. Regisseur Harald Sicheritz erzählt in den drei Teilen - "Im Reich der Reblaus" (12.05 Uhr), "Nur keine Wellen" (13.50 Uhr) und "Alles anders" (15.30 Uhr) - den Alltag dreier österreichischer Familien in der Nachkriegszeit und zeigt, wie spannend Zeitgeschichte sein kann.

"Gipfel-Sieg zum Feiertag: Angelika Kirchschlager trifft Edith Grünseis-Pacher" (19.10 Uhr)

Die weltberühmte Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager spricht mit der Oberösterreicherin Edith Grünseis-Pacher, die seit einem Autounfall im Rollstuhl sitzt. Nachdem sie sich zweimal das Leben nehmen wollte, ist der Lebenswille der mittlerweile erfolgreichen Autorin, Gründerin des Vereins "Rotes Dreieck" und Verkehrssicherheitsexpertin heute stärker denn je.

"Österreich II" (20.00 Uhr: Auftaktinterview "Zur Neuauflage von Österreich II", 20.15 Uhr: Start der Reihe mit einer Doppelfolge)

"Nur wer die Vergangenheit kennt, kann auch die Gegenwart verstehen." - Hugo Portisch weiß um die tragende Rolle, die ein umfassendes historisches Verständnis in Österreich spielt. Generationen sind mit seinen Zeitgeschichte-Dokumentarreihen seit den 1980er Jahren aufgewachsen, der "Geschichtslehrer der Nation" hat maßgeblich zur historischen und politischen Bildung der Österreicherinnen und Österreicher beigetragen. Am Nationalfeiertag startet ORF III Kultur und Information mit der Neuauflage der 31-teiligen Reihe "Österreich II", die die österreichische Geschichte ab 1945 in den Blick nimmt. ORF III macht sich und seinen Zuseherinnen und Zusehern damit auch ein Geschenk zum zweiten Jahr seines Bestehens: am 26. Oktober 2011 ging der Kultur- und Informationsspartensender des ORF auf Sendung.

Folge eins, "Am Anfang war das Ende", beschreibt die letzten Wochen vor dem Kriegsende 1945. Die deutsche Führung versucht durch sinnlose Durchhalteparolen, die bevorstehende Niederlage hinauszuzögern. Doch die sowjetischen Truppen stehen bereits kurz vor Wien und die Westalliierten nähern sich Österreich von allen Seiten. Noch in den letzten Wochen passieren schreckliche Gräueltaten der Nationalsozialisten. Gleichzeitig versucht eine österreichische Widerstandsbewegung dem Schrecken ein schnelles Ende zu bereiten. Anschließend schildert Folge zwei, "Die Schlacht um Wien", um 21.25 Uhr die Situation in Wien kurz vor dem Einmarsch der Roten Armee. Über Ungarn dringen sowjetische Truppen Richtung Wien vor. Flugblätter werden abgeworfen, erste Kontakte zwischen russischen Soldaten und österreichischer Zivilbevölkerung finden statt. Im Wienerwald sammeln sich die Sowjets dann zum Großangriff auf Wien. Die Schlacht um Wien endet am 13. April 1945 mit einem sowjetischen Sieg.

Fortgesetzt wird die Reihe "Österreich II" von nun an jeden Samstag um 20.15 Uhr in ORF III.

"Erich Lessing: Der Photograph im Rückspiegel" (22.45 Uhr)

Die Doku "Erich Lessing: Der Photograph im Rückspiegel" begleitet den bedeuteten österreichischen Fotografen Erich Lessing. Sein wohl berühmtestes Bild ist das Foto der Präsentation des unterzeichneten Staatsvertrags, 1955, vom Balkon des Belvedere. Lessing begleitete historische Ereignisse und gesellschaftliche Entwicklungen in einer Nähe, die heute für freie Journalisten beinahe undenkbar scheint. In diesem Porträt erzählt er aus seinem Leben, angefangen von seiner Jugendzeit in Wien bis hin zur Eröffnung seiner Galerie mit 88 Jahren. Erich Lessing ist heute noch aktiver Fotograf und kann auf einen höchst interessanten und eindrucksvollen Lebenslauf zurückblicken.

Sonntag, 27. Oktober

"Erlebnis Bühne: Einführung in den 'Ring', Teil 4" (19.10 Uhr)

An seinem monumentalen Opernzyklus "Der Ring des Nibelungen" hat Richard Wagner mit Unterbrechungen von 1848 bis 1874 gearbeitet. Bestehend aus den Opern "Das Rheingold", "Die Walküre", "Siegfried" und "Götterdämmerung", stellt diese Tetralogie eines der wohl umfangreichsten Bühnenwerke überhaupt dar. In der Dokumentation des Regisseurs Eric Schulz setzen sich Dirigent Christian Thielemann, Pianist Stefan Mickisch, Librettistin Elke Heidenreich sowie weitere kompetente Wagner-Experten, Opernkenner und Historiker mit Wagners Meisterwerk auseinander und eröffnen auch für gestandene "Wagnerianer" neue Perspektiven. Der letzte Teil dieser vierteiligen Dokumentation behandelt die Oper "Götterdämmerung", den "dritten Tag" und das Finale von Wagners Tetralogie.

"Erlebnis Bühne: Götterdämmerung" (20.15 Uhr)

Siegfried, der Enkel des Göttervaters Wotan, ist endlich glücklich mit Brünnhilde vereint - doch Hagen, der Sohn des früheren Ringträgers Alberich, schmiedet bereits dunkle Pläne gegen ihn. Zubin Mehta dirigierte 2009 das Orchester des Palau de les Arts in Valencia in einer Inszenierung der gefeierten katalanischen Theatergruppe La Fura dels Baus. Mit Franz-Josef Kapellmann, Jennifer Wilson, Matti Salminen und Ralf Lukas sowie Lance Ryan in der Rolle des Siegfried.

