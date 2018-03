Metalldiebstahl: Prävention ist wichtigster Schritt zur Bekämpfung

Expertenveranstaltung in der WKÖ - ÖBB mit Sofortmaßnahmenprogramm - Diebesgut meist Richtung Asien verschifft

Wien (OTS/PWK746) - "Metalldiebstahl: Entwicklung - Maßnahmen -Zukunftsperspektiven" - zu diesem brisanten Thema lud das Bundesgremium des Sekundärrohstoff- und Altwarenhandels in der WKÖ gestern, Donnerstag, zu einer hochkarätigen Veranstaltung. Die rund 80 Teilnehmer aus dem In- und Ausland hatten Gelegenheit, mit Profis im Bereich der Diebstahlprävention zu diskutieren. Zunächst gab Ralph Schmitz, Geschäftsführer des VDM und Arbeitsgemeinschaft Metalle Österreich, einen Überblick über europaweite Diebstahlprävention des Metallhandels. Er berichtete über verschiedenste Maßnahmen zur Diebstahlprävention und gab auch einen kurzen Ausblick, was Europa in den nächsten Jahren erwartet.

Über die Maßnahmen aus Sicht des BKA berichtete MinRat Ewald Ebner, Leiter des Büros 3.2 - Allgemeine Kriminalität, BKA - Interpol Wien. Er erläuterte das "Projekt StGB 2015", das eine Qualifizierung des Tatbestands des Diebstahls im StGB vorsieht. Dadurch erhofft sich das BKA eine weitere Reduktion der Metalldiebstähle, insbesondere bei Infrastrukturunternehmen, da diese Maßnahme vor allem präventiv wirken sollte.

Von ihren Erfahrungen in der täglichen Praxis berichtete Astrid Stummvoll vom LKA Wien. Sie konnte in ihrer bisherigen Tätigkeit zwei Tätergruppen identifizieren: zum einen mobile ethnische Minderheiten, zum anderen Inländer. Insbesondere inländische Täter würden oft sehr vertrauenerweckend agieren und somit kaum Verdacht auf sich selbst lenken, erläuterte Stummvoll. Erfreulicherweise konnten bereits mehrere Diebstähle durch Hinweise von Metallhändlern aufgeklärt werden. Die LKA-Expertin appellierte auch an die Anwesenden, bei verdächtigen Handlungen sofort die Polizei zu informieren, da diese eben auf solche Hinweise angewiesen sei.

95 % des gesamten gestohlenen Metalls im Ausland

KommR Walter Hochleitner, Bundesgremialobmann-Stv. des Bundesgremiums des Sekundärrohstoff- und Altwarenhandels, berichtete von den Maßnahmen gegen Metall-diebstahl des österreichischen Sekundärrohstoffhandels. Hier sei in den letzten Jahren sehr viel geschehen, beispielsweise werden Ausweise kontrolliert, KFZ-Kennzeichen überprüft und auch in den Betrieben ausführliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Er strich hervor, dass in der Branche kaum noch gestohlenes Material kursiere. Etwa 95 % des gesamten gestohlenen Metalls würde ins Ausland verbracht. Die Branche wünscht sich eine verstärkte Schleierfahndung an den Ostgrenzen in Zusammenarbeit mit den ausländischen Behörden.

Im Rahmen der Podiumsdiskussion diskutierten auch Josef Urbanz vom LKA Wien und Gerhard Schiffauer, Leiter der Konzernsicherheit ÖBB, mit den Vortragenden. Dieser berichtete vom Imageproblem der ÖBB, jedoch auch davon, dass bereits Schritte gegen das Problem des Metalldiebstahls gesetzt wurden. Dazu gehören insbesondere die Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter sowie ein langer Maßnahmenkatalog. Auch der Austausch von Kupferkabeln gegen Alukabel sei ein wichtiger - wenn auch kosten-intensiver - Punkt bei den ÖBB. Im Rahmen eines vor etwa drei Wochen angelaufenen Sofortmaßnahmenpakets sind rund um die Uhr Sicherheitsstreifen auf sensiblen Streckenabschnitten unterwegs, um Metalldiebstahl und damit einhergehende Bahnunterbrechungen zu unterbinden.

Künstliche DNA an Metall

Wichtiger Punkt in der Diskussion war auch die Möglichkeit der künstlichen DNA an Metall: Diese Technik ist zwar ein großer Fortschritt, jedoch mit erheblichen Kosten verbunden.

Fazit der Experten und Diskutanten: Die große Masse des Materials wird durch organisierte Kriminalität in Containern Richtung Asien verschifft, womit in Österreich der Zugriff auf dieses Material kaum mehr möglich ist. "Prävention ist der wichtigste Schritt zur Bekämpfung des Metalldiebstahls. Die Branche des Sekundärrohstoffhandels wird auch weiterhin geschlossen auftreten und wichtige Schritte zur Diebstahlbekämpfung bei Metallen setzen", betonte Hochleitner abschließend. (PM)

