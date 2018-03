SP-Wagner: FPÖ soll aufhören, das AKH schlecht zu reden

SPÖ (OTS/Wien-Klub) - Einmal mehr zeigte sich der Wiener SP-Gesundheitssprecher und Gemeinderat Kurt Wagner heute sehr verwundert über Aussagen der FPÖ zum AKH. "Die FPÖ fordert, dass die Stadträtin beim AKH endlich aktiv werden soll. Vielleicht sollte die FP-Fraktion die Zeitungen etwas genauer lesen und im Ausschuss etwas konzentrierter zuhören. Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely hat gemeinsam mit Wissenschaftsminister Töchterle bereits 2011 ein großes Reformprojekt zur besseren Zusammenarbeit zwischen AKH Wien und Medizinischer Universität Wien in Auftrag gegeben, das PatientInnenversorgung, Forschung und Lehre umfasst. Die Stadträtin hat darüber nicht nur im Gemeinderatsausschuss berichtet, sondern den Fahrplan zu einer gemeinsamen Betriebsführung sogar im Sommer 2013 öffentlich gemeinsam mit dem Rektor der Medizinischen Universität Wien präsentiert. Ich kann mir eigentlich nicht erklären, wie das der FPÖ entgehen konnte."

Auch der Rechnungshof bestätigte in einem Bericht 2013 ganz klar, dass die Kernziele des Reformprojekts zwischen den Partnern Gemeinde Wien und Medizinscher Universität richtig gesetzt wurden. "Die Vorarbeiten für die Umsetzung der Reform laufen planmäßig. Wenn die FPÖ aber rund um die Arbeitsbedingungen von Ärzten jetzt so dringenden Handlungsbedarf sieht, möge sie sich an Bundesminister Töchterle wenden, statt populistische Aussagen im Gemeinderat zu tätigen", appellierte Wagner abschließend.

