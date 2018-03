Grüne Innere Stadt/Landstraße zu Stadtpark: Streetwork statt Polizei

Kampierverordung muss überarbeitet werden

Wien (OTS) - Nachdem mehrmals versucht wurde, mittels Kampierverordnung die Obdachlosen mit Polizei aus dem Stadtpark zu verdrängen, fordern die Bezirksgrünen aus den angrenzenden 1. und 3. Bezirk ein Umdenken im Umgang mit Randgruppen. "Eine gewisse Obdachlosenszene hat sich über Jahrzehnte im Stadtpark etabliert und gehört zu einer Großstadtkultur dazu. Wir werden Armut nicht damit beseitigen können, indem wir die Ärmsten aus dem Blickfeld räumen", sagt Ronald Schmutzer, Vorsitzender der Sozialkommission in der Inneren Stadt. Nicht nur im Stadtpark, sondern wienweit muss damit aufgehört werden, Obdachlose und Drogenkranke mittels massiver Polizeieinsätze von Ort zu Ort vertreiben. Romed Felderer, Sozialsprecher der Landstraßer Grünen, fordert von der Stadtregierung streetwork statt Polizei zu den Obdachlosen zu schicken. "Professionelle SozialarbeiterInnen sind besser geeignet, die Situation von Bedürftigen zu verbessern als die Exekutive." Die Zusammenarbeit von Streetworkern und Polizisten vor Ort funktioniert in der Regel auch gut. Felderer: "Die Kampierverordnung ist dafür da, dass in einer Touristenstadt wie Wien keine Zeltstädte entstehen, nicht um repressiv gegen Obdachlose vorzugehen. Wenn die Kampierverordnung dazu dient, gegen die Ärmsten der Gesellschaft vorzugehen, muss die Verordnung geändert werden." Eine Änderung der Verordnung hält auch Birgit Hebein, Sozialsprecherin der Grünen Wien, für dringend notwendig, "denn niemand will in einer Stadt leben, wo obdachlose Menschen vertrieben werden".

Terminankündigung: Am Montag, 28.10., von 12:00 bis 14:00 gibt es eine gemeinsame Informationsaktion auf der Stubenbrücke

