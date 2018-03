Wr. Gemeinderat - SP-Berger-Krotsch: Wichtig, wo wer hingeht, nicht, wo wer herkommt

Wien (OTS/SPW-K) - "Es ist wichtig, wo wer hingeht, nicht, wo wer herkommt", so die SP-Gemeinderätin und Frauensprecherin der Wiener SPÖ, Nicole Berger-Krotsch bei der Sitzung der Gemeinderatssitzung am Freitag in Richtung FPÖ. "Ein Auseinanderdividieren trägt nichts zu einer Versachlichung des Integrationsthemas bei."

Im Gemeinderat wurden am Freitag Förderungen für zwei Vereine behandelt, die für Berger-Krotsch "exemplarisch für nicht mehr wegzudenkende, wichtige PartnerInnen im Kampf für mehr Gleichberechtigung und Chancengleichheit" sind: Das Zentrum für Mädchen und junge Frauen mit Migrationshindergrund *peppamint und die Initiative Minderheiten, einem Verein zur Förderung von Minderheiten und Mehrheiten. "Wir lassen niemanden zurück, wollen Menschen stärken, dass sie selbst Chancen ergreifen und sie bestmöglich dabei mit all unseren Maßnahmen unterstützen. An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich bei allem MitarbeiterInnen, die für die Menschen in dieser Stadt arbeiten, bedanken."

"Es ist höchste Zeit, stolz zu sein auf die internationalen Wurzeln:

Bereits 49 Prozent der Wienerinnen und Wiener haben Migrationshintergrund, also mindestens ein Elternteil, das im Ausland geboren wurde. Eine Trennung in ein 'Wir' und ein 'Sie' - wie von der FPÖ immer wieder proklamiert, geht vollkommen am Ziel vorbei und ist zutiefst menschenverachtend und zukunftsfeindlich", so die SP-Gemeinderätin: "Vielmehr müssen wir es schaffen ein gemeinsames 'Wir' zu erzeugen und gemeinsam an unserer Zukunft zu arbeiten."

