Frauenberger gratuliert zum meritus Unternehmenspreis

Netzwerk der Akzeptanz und Vielfalt über Wien spannen

Wien (OTS) - Mit dem meritus Unternehmenspreis wird aktives Engagement in den Bereichen Diversity Management in der Dimension der sexuellen Orientierung um die Gleichbehandlung homosexueller MitarbeiterInnen und ein offenes Betriebsklima belohnt. Die für Antidiskriminierung zuständige Stadträtin Sandra Frauenberger zeigt sich über das Engagement um Vielfalt und Akzeptanz erfreut:

"Gratulation an die heurigen GewinnerInnen brainworker, der MedUni Wien und der Boston Consulting Group, wir brauchen Unternehmen als starke PartnerInnen gegen Homo- und Transphobie in dieser Stadt."

Die Studie der EU-Grundrechteagentur (FRA) zur Situation von Lesben, Schwulen und Transgender Personen ergab, dass eine von fünf befragten Personen in der EU und Österreich, die im Jahr vor der Befragung einen Arbeitsplatz hatte oder auf Arbeitssuche war, sich diskriminiert gefühlt hat. Zwei Drittel der befragten Personen haben am Arbeitsplatz negative Kommentare oder negatives Verhalten einer LGBT-Kollegin oder einem LGBT-Kollegen gegenüber miterlebt. "Bei solchen Ergebnissen müssen die Alarmglocken läuten und wir sind alle dazu angehalten, die Akzeptanz für Lesben, Schwule und Transgender-Personen zu erhöhen. Ich danke den Queer Business Women und den austrian gay professionals, dass sie vorbildliche Betriebe vor den Vorhang holen. Wir brauchen ein breites Bündnis aller Unternehmen, die sich für Gleichstellung von Lesben, Schwulen und Transgender-Personen einsetzen, um ein Netzwerk der Solidarität über die Stadt zu spannen. Denn Homophobie und Transphobie haben am Arbeitsplatz nichts verloren!" (Schluss)grs

