Wr. Gemeinderat - SP-Yilmaz: Mein Ziel war immer: Gemeinsame Lösungen finden, ohne aber die eigenen Grundwerte aufzugeben

Es hat sich nicht das Stück sondern nur die politische Bühne geändert

Wien (OTS/SPW-K) - "Der Wiener Gemeinderat vertritt die vielen unterschiedlichen Meinungen und Positionen der Wienerinnen und Wiener. Das spiegelt sich in den Debatten und Ausschussarbeiten wider. Mein Ziel war immer: Gemeinsame Lösungen finden, ohne aber die eigenen Grundwerte aufzugeben. Das gelingt nicht immer. Es gibt hier im Gemeinderat Abgeordnete, deren Grundwerte mit meinen kaum übereinstimmen. Das wirkt sich auch auf deren Meinungen und Überzeugungen aus. Einige dieser Abgeordneten waren hart, aber fair. Ich habe die Auseinandersetzung in der Sache mit ihnen immer geschätzt", so Gemeinderätin Nurten Yilmaz in ihrer letzten Gemeinderatsrede bevor sie in den österreichischen Nationalrat wechselt.

Yilmaz weiter: "Einige waren hart und unfair. Das sind zum Glück sehr wenige. Mit den meisten Frauen und Männern hier im Saal habe ich gerne gearbeitet. Nicht wenige von ihnen sind im Laufe der zwölfeinhalb Jahre meine Freundinnen und Freunde geworden. Und so wie die meisten hier im Saal liebe ich meine Stadt und meine Mitbewohner. Beim Wetter könnte man noch einiges verbessern, vor allem den Winter verkürzen. Aber im Großen und Ganzen ist Wien einfach leiwand. Sollte ich dazu ein bisschen beigetragen haben, dann wäre ich mehr als froh. Das kann nicht ich entscheiden, das können nur die anderen. Ich habe jedenfalls mein Bestes gegeben."

"Meine Arbeitsschwerpunkte Integrations- und Frauenpolitik gehören zu den spannendsten Themen hier im Wiener Rathaus. Da hat es immer im Bezirk, im Ausschuss und im Plenum überdurchschnittlichen Blutdruck gegeben. Das ist zwar aus ärztlicher Sicht absolut abzulehnen, aber politisch offensichtlich unbedingt notwendig. Sonst wären die Themen ja nicht so große Aufreger", hebt Nurten Yilmaz ihre politische Anstrengungen hervor.

"Ich bin jetzt für fünf Jahre in den Nationalrat gewählt worden. Natürlich mache ich dort Politik für Österreich. Aber ich bleibe natürlich Wienerin, ich bleibe Ottakringerin. Es hat sich nicht das Stück geändert, es hat sich nur die Bühne geändert" erklärt die SP-Politikerin anlässlich ihres anstehenden Wechsels in den Nationalrat.

"Ich will den Augenblick nutzen, um den vielen Helferinnen und Helfern zu danken, die meine Arbeit unterstützt haben, den MitarbeiterInnen im Klub, im Rathaus, in der SPÖ und den Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion. Aber auch den anderen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten, mit denen ich konstruktiv zusammenarbeiten konnte. Vielen Dank auch an meine Familie und meine Freundinnen und Freunde. Danke auch an die Stadträtinnen und Stadträte und zu guter Letzt an unseren Bürgermeister Michael Häupl. Ich werde die gemeinsame Zeit hier niemals vergessen."

"Man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber man muss den Menschen gegenüber immer respektvoll behandeln. Ich habe das im Laufe der zwölfeinhalb Jahren probiert, aber ich habe sicher das eine oder andere Mal diesen respektvollen Umgang fehlen lassen. Sie alle kennen die manchmal stressigen Tage als Gemeinderätin und Gemeinderat. Da fallen manchmal Worte, die man rückwirkend bereut. Dafür ersuche ich um Pardon. Für meine harten Worte, die Antwort auf Untergriffe waren, ersuche ich aber nur um Verständnis. Denn: wie sagt der Ostbahn-Kurti so richtig: "Lasst euch nichts gefallen!" Auf Wiedersehen und Glück auf, alles Gute", verabschiedet sich SP-Yilmaz aus dem Wiener Gemeinderat.

Nurten Yilmaz war 4.361 Tage Gemeinderätin und wurde wurde zu 160 Gemeinderatssitzungen und 89 Landtagssitzungen eingeladen. Davon musste sie sich für drei entschuldigen und sie erhielt keinen einzigen Ordnungsruf. Ihre Arbeitsschwerpunkte waren Integration und ethnische Ökonomien.

