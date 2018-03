44. Wiener Gemeinderat (4)

Unterstützungen für den Verein "Caritas der Erzdiözese Wien" sowie die "Initiative Minderheiten"

Wien (OTS) - GRin Mag.a Nicole Berger-Krotsch (SPÖ) hielt fest, dass es sich bei den Vereinen um "mittlerweile unverzichtbare Partner" handle. Es werde dort gute Arbeit mit engagierten MitarbeiterInnen geleistet. Als Frauensprecherin seien ihr dabei frauenspezifische Maßnahmen besonders wichtig. Insgesamt gehe es ihr um Chancengerechtigkeit unabhängig der Herkunft oder des Geschlechts.

GRin Mag.a Barbara Feldmann (ÖVP) erklärte, dass Integrationspolitik zu den größten Herausforderungen zähle. Menschen mit "Integrationshintergrund" würden in Wien weniger verdienen und seien öfters von Arbeitslosigkeit betroffen. Man müsse Menschen an ihrer Leistung, nicht an ihrer Herkunft messen. Daher sei sie für "Fordern statt Fördern". Bildung sei dabei besonders wichtig. Es brauche ein Konzept "vom Kindergarten bis zum Erwachsenenbereich".

GRin Mag.a Martina Wurzer (Grüne) unterstrich die Wichtigkeit der geförderten Vereine. Sie hob die Leistungen, besonders im Bereich der Mädchenförderung, hervor. Die Rot-Grüne Regierung werde diesen Weg weiter forcieren.

GRin Angela Schütz (FPÖ) sprach sich eingangs gegen Parallelgesellschaften aus. Die Subventionspolitik der Stadt halte sie für verfehlt, vor allem wenn man an die Verschuldung denke. Die meisten Projekte zielten auf das "Migrationsklientel" ab, kritisierte Schütz. Das zur Verfügung gestellte Geld könne man sinnvoller einsetzen. Schütz meinte, viele MigrantInnen würden sich gar nicht integrieren wollen.

GRin Nurten Yilmaz (SPÖ), die in den Nationalrat wechselt, nutzte die Gelegenheit um einige persönliche Worte an den Gemeinderat zu richten. So habe sie immer versucht, die Interessen aller WienerInnen im Gemeinderat zu vertreten. Yilmaz habe auch die Auseinandersetzungen im Hohen Haus "immer geschätzt, bis auf wenige Ausnahmen". Sie liebe "die Stadt und ihre Menschen" und habe "ihr Bestes" gegeben. Sie bedankte sich für die gute Zusammenarbeit und hielt abschließend fest, dass ein respektvoller Umgang miteinander, auch im Wiener Gemeinderat, besonders wichtig sei. (forts) cwk/hul

