"Roland Düringer - 50 Jahre ungebremst": Das ORF-Porträt zum 50. Geburtstag des österreichischen Kabarettstars

Außerdem: "Mutig in die neuen Zeiten", "Muttertag", "Hinterholz 8", "Poppitz", "Düringer spielt Dürflinger", "ICH - EinLeben"

Wien (OTS) - "Muttertag", "Hinterholz 8", "MA 2412", "Kaisermühlen Blues", "Die Gipfelzipfler" und "Der wilde Gärtner" sind nur einige der Filme und Serien, in denen Roland Düringer mitwirkte. Seine Karriere startete Düringer mit der österreichischen Kabarettgruppe Schlabarett. In den 90er Jahren gelang ihm gleich mit mehreren Programmen der Durchbruch. So zeigte er mit "Hinterholzacht, 20 Jahre Abrechnung", dass er auch solo auf einer großen Bühne bestehen kann. In dem Klassiker "Muttertag" verkörperte der beliebte Kabarettist gleich mehrere Rollen und wurde danach als Superstar gefeiert. Auch das Programm "Benzinbrüder" war ein großer österreichischer Erfolg. Den Höhepunkt seiner Karriere erlangte Düringer mit der Verfilmung seines ersten Programms "Hinterholz 8", in dem das Thema "Hausbau" im Mittelpunkt stand. Gemeinsam mit Alfred Dorfer und Monica Weinzettl stand er zwischen 1998 und 2003 in der ORF-Erfolgsserie "MA 2412" (derzeit jeden Freitag um ca. 23.40 Uhr in ORF eins) vor der Kamera. Danach folgten weitere Soloprogramme, Fernsehkomödien und Kinofilme. Seit Jänner 2013 veröffentlicht Düringer ein Videotagebuch, in dem er seinen neuen, bescheideneren Lebensstil dokumentiert sowie alltägliche Ereignisse kommentiert. Am 31. Oktober 2013 feiert Roland Düringer seinen 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass zeigt der ORF ein umfassendes Programmangebot, um die vielseitigen Facetten des Ausnahmekünstlers zu präsentieren. In "Roland Düringer - 50 Jahre ungebremst" - zu sehen am Donnerstag, dem 31. Oktober 2013, um 21.55 Uhr in ORF eins - wird das Leben des Künstlers umrissen. Es werden Lebensereignisse des Kabarettisten analysiert und ab wann genau sein Umschwung vom "komischen" Leben in einen bescheidenen, nachdenklichen Alltag stattgefunden hat.

Am Nationalfeiertag, am Samstag, dem 26. Oktober, ist Roland Düringer ab 12.05 Uhr in ORF III in Harald Sicheritz' Spielfilmtrilogie "Mutig in die neuen Zeiten" zu sehen, die anhand der Schicksale dreier unterschiedlicher Familien die Geschichte der Zweiten Republik beleuchtet. ORF eins zeigt um 17.35 Uhr mit "Hinterholz 8" einen der erfolgreichsten österreichischen Filme. Roland Düringer kämpft in der Häuslbauersatire gegen morsche Balken, Versicherungsagenten und selbst ernannte Hausbauprofis. Der Film erhielt 1999 eine Romy für den erfolgreichsten Film und wurde mit dem "Super Golden Ticket" ausgezeichnet. In der Austrokomödie "Poppitz", bei der Düringer auch das Drehbuch schrieb, spielt er um 22.05 Uhr in ORF eins den schlitzohrigen Autoverkäufer Gerry, der neben einer beruflichen Krise auch noch den All-inclusive-Urlaub überstehen muss. Im Spielfilm-Special der legendären ORF-Serie "MA 2412" um 23.40 Uhr in ORF eins wird in "MA 2412 - Die Staatsdiener" ein Blick hinter die Kulissen des Beamtenalltags geworfen. Das "Best of"-Kabarettprogramm "Düringer spielt Dürflinger" rundet den Samstagabend um 23.40 Uhr in ORF III ab.

Am Tag seines 50. Geburtstages, am 31. Oktober 2013, zeigt ORF eins um 21.55 Uhr in "Roland Düringer - 50 Jahre ungebremst" ein ausführliches Porträt des Vollblutkomödianten. Wie steht der Düringer von heute zu seinen früheren Publikumserfolgen und weshalb hat er sich für dieses bescheidene, "einfache" Leben, das er derzeit führt, entschieden? All diese Fragen werden in dieser einfühlsamen Sendung, die den Künstler in seiner vielseitigsten Form zeigt, beantwortet. Sein Programm "Roland Düringer: ICH - EinLeben" erzählt um 22.50 Uhr in ORF eins über Menschen und weshalb sie so sind wie Menschen eben sind.

Die einzelnen Programme im Überblick:

"Mutig in die neuen Zeiten: Im Reich der Reblaus" (Samstag, 26. Oktober, 12.05 Uhr, ORF III)

Österreich, Mitte der fünfziger Jahre: Der Mann von Elfi Redlich (Nina Proll) ist seit elf Jahren an der Ostfront verschollen. Da der Abzug der amerikanischen Truppen bevorsteht, überlegt die Schneiderin mit ihrem neuen Lebenspartner, dem Besatzungsoffizier Hal, und ihren beiden Kindern nach Amerika auszuwandern. Inzwischen wird der Maschinenfabrikant Johann Ulmendorff (Harald Krassnitzer) am Weg zur Hochzeit seiner Nichte nach Russland verschleppt. Seinem Mitarbeiter Otto Hasak (Roland Düringer) ist es durch eine Intrige gelungen, die Leitung der Firma zu übernehmen. Dessen Freude währt allerdings nur kurz, denn der jüdische Eigentümer der Fabrik macht Besitzansprüche geltend. Hasak hat sich zudem mit der russisch-österreichischen Schmugglermafia verzettelt und gerät in lebensbedrohliche Schwierigkeiten. Als schließlich Elfi Redlichs Mann aus Sibirien heimkehrt, scheint das Fass endgültig überzulaufen.

"Mutig in die neuen Zeiten: Nur keine Wellen" (Samstag, 26. Oktober,13.50 Uhr, ORF III)

Oktober 1960: Der 19-jährige Charlie (Matthias Stein) versucht sein Glück als Rock-'n'-Roll-Musiker auf der Hamburger Reeperbahn. Seine Mutter Elfi Redlich (Nina Proll) hat mit ihrer kränklichen Mutter, ihrem labilen Ehemann, Tochter Moni (Franziska Weisz), die endlich auf eigenen Beinen stehen will, und ihrem Beruf als Zuschneiderin alle Hände voll zu tun. Die Fabrik der Familie Berkowitz entwickelt sich währenddessen prächtig und sogar das Sägewerk von Ulmendorff profitiert vom entstehenden Wirtschaftswunder. Weniger gut meint es das Schicksal mit Ferencz (Lukas Gregorowicz): Er kommt bei einem Autounfall ums Leben. Seine Frau Valerie (Julie Engelbrech)t ist von ihrem Geliebten schwanger und der hinterlistige Otto Hasak (Roland Düringer), der sich mit der russisch-österreichischen Schmugglermafia verzettelt hat, spinnt fortwährend seine Intrigen zum eigenen Vorteil. Der Zweite Weltkrieg scheint seine Spuren hinterlassen zu haben.

"Mutig in die neuen Zeiten: Alles anders" (Samstag, 26. Oktober, 15.30 Uhr, ORF III)

1974: das Jahr der Ölkrise und des autofreien Tages. Bei den Familien Redlich und Berkowitz geht es drunter und drüber. Während Elfi Redlich (Nina Proll) in Irland ihre vermeintlich große Liebe findet, investiert Tochter Moni (Franziska Weisz) ihre Heiratsprämie in Höhe von 15.000 Schilling in die erste eigene Wohnung. Sohn Charlie (Matthias Stein) gerät auf die schiefe Bahn und hat trotz Erfolgs als Rockmusiker mit Drogenproblemen zu tun. Was der alte Nazi Ulmendorff mit Rafi Berkowitz' Liebschaft zu tun hat und welche Katastrophe der hinterlistige Otto Hasak (Roland Düringer) mit seinen fortwährenden Intrigen verursacht, zeigt ORF III Kultur und Information im dritten und letzten Teil von Harald Sicheritz' Filmreihe "Mutig in die neuen Zeiten".

"Hinterholz 8" (Samstag, 26. Oktober, 17.35 Uhr, ORF eins)

Die Krcals, Herbert (Roland Düringer) und Margit (Nina Proll), träumen schon lange von einem Eigenheim. Obwohl Meier (Wolfgang Böck), Herberts Arbeitskollege, weniger verdient, nennt er ein Bauernhaus sein Eigen. Herbert will es den Meiers, die fünf Jahre lang Wochenende für Wochenende ihr Haus renoviert haben, nachmachen:

Er ersteht mit dem mühsam ersparten Guthaben aus einem Bausparvertrag ein kleines, verfallenes, aber romantisches Bauernhäuschen -Hinterholz 8. Die Krcals ahnen nicht, dass damit der Anfang vom Ende beginnt.

"Poppitz" (Samstag, 26. Oktober, 22.05 Uhr, ORF eins)

Eigentlich beginnt für den Autoverkäufer Gerry Schartl (Roland Düringer) die schönste Zeit des Jahres. Gemeinsam mit Ehefrau Lena (Marie Bäumer) und pubertierender Tochter Patrizia (Nora Heschl) sitzt er im Charterflugzeug Richtung "Cosamera" - Devise "all-inclusive". Doch bei Gerry will sich die richtige Ferienstimmung nicht einstellen. Einschneidende Veränderungen in seiner Firma stehen bevor, die ihn mit jedem Gedanken daran mehr um seinen Topjob bangen lassen. Auch das Urlaubsparadies "Cosamera" zeigt Gerry unerwartete Härten: Sein Koffer kommt nicht an; der Bungalow ist eine Zumutung -ebenso wie die zur Hälfte bundesdeutschen Clubgäste; Lena beginnt heftig mit einem arroganten Piefke zu flirten; Patrizia versucht erst gar nicht, dem Liebeswerben der gnadenlos aufdringlichen Animateure zu widerstehen. Aber Gerry hat ohnehin andere Sorgen: "Poppitz"! Warum hat Juniorchef Bertram (Gerrys Zweckfreund aus Karrieregründen) in letzter Zeit so oft mit einem Menschen dieses Namens telefoniert? Was läuft da?

"MA 2412 - Die Staatsdiener" (Samstag, 26. Oktober, 23.40 Uhr, ORF eins)

Der Film tritt den Beweis an, dass die ebenso beliebte wie berüchtigte MA 2412, das Amt für Weihnachtsdekoration, keine Erfindung unserer Zeit ist, sondern dass es ihre Beamten schon längst gab, als Weihnachten noch gar nicht "erfunden" war. Schon in der Steinzeit haben die Vorfahren von Breitfuß (Roland Düringer), Weber (Alfred Dorfer) und Knackal (Monica Weinzettl) ihr Unwesen getrieben, sie haben die Sintflut überlebt, obwohl sie sich weigerten, auf Noahs Arche zu gehen, und sie setzen jetzt sogar zum Sturm auf die EU-Beamtenhochburg Brüssel an, in der freilich sogar sie noch ihre blauen Wunder erleben.

"Kult.reloaded" - Best of "Düringer spielt Dürflinger" (Samstag, 26. Oktober, 23.40 Uhr, ORF III)

Robi Dürflinger schreibt: "Jetzt darf wieder ordentlich gelacht werden! Der einzigartige Düringerschmäh wird in einem Abend der Superlative zum neuen Leben erweckt. Die Halle kann sich den Bauch vor Lachen nicht halten, da löst eine Wuchtel die nächste ab, wenn Robert Dürflinger seine Düringer-"Omasch" auf das Publikum loslässt. Ein bunter Abend für die ganze Familie - quer durch das Schaffen des großen Düringer."

"Roland Düringer - 50 Jahre ungebremst" (Donnerstag, 31. Oktober, 21.55 Uhr, ORF eins)

Am 31.10.2013 wird Roland Düringer 50 Jahre alt, und sehr wenige hätten vor zehn Jahren vorhergesehen, dass der Volksstar an seinem 50. Geburtstag ein Vorreiter alternativer Lebensmodelle sein würde. Die Sendung lässt diese 50 Jahre Revue passieren, trifft dabei auf österreichische Klassiker wie "Muttertag", "Hinterholz 8", "Kaisermühlen Blues", "Die Benzinbrüder" und "MA 2412". Wo ist der Punkt, an dem Düringer begonnen hat, sich in eine neue Richtung zu entwickeln. War es ein bewusster Schritt? Wie sieht der Düringer von heute seine früheren Publikumserfolge? Wie sehr ist der rotzige Kabarettist aus "Muttertag" der gleiche, der seine Programme heute Vorträge nennt? Für einige ist der jetzige Düringer komisch, aber bei vielen Menschen treffen seine Ausstiegsszenarien mitten in die Sehnsucht nach Entschleunigung. "50 Jahre ungebremst" versucht den kontroversen Künstler Roland Düringer zu umreißen und ist wie sein Leben eine Mischung aus Schenkelklopfen und Nachdenklichkeit.

"Roland Düringer: ICH - EinLeben" (Donnerstag, 31. Oktober, 22.50 Uhr, ORF eins)

Der gewandelte Roland Düringer erzählt vom Menschen! Über seine Entwicklung, seine Eigenheiten, seine absurden Handlungen. Was bei anderen ein trockener Vortrag sein könnte, wird bei Düringer zur pointierten Abhandlung. Mit Ironie und Schärfe hält er dem Publikum einen Spiegel vor; und wer weiß - vielleicht ändert sich mancher ja ein bisschen nach diesem Abend.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at