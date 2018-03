Khol zur Pensionsdebatte: Die apokalyptischen Reiter sind wieder auf dem Weg

Würden Annahmen der Pensionskommission eintreffen hätte nicht nur das Pensionssystem Probleme. Neues Gutachten liegt heute deutlich unter Prognosen des Referenzgutachtens 2003/2004.

Wien (OTS) - "Der Bericht der Kommission zur langfristigen Pensionssicherung wird also seit gestern in allen Medien aufgeregt diskutiert. Und dies, obwohl die Kommission erst am kommenden Dienstag tagt und der Bericht bis dahin weder beschlossen noch öffentlich ist. Dabei beschränkt man sich auf dramatische Schlagzeilen - die apokalyptischen Reiter sind also wieder auf dem Weg. Wie in den letzten Jahren in jedem Oktober", erklärt Dr. Andreas Khol, Bundesobmann des Österreichischen Seniorenbundes und gerade in dieser Woche wiedergewählter Präsident des Österreichischen Seniorenrates.

"Zum Bericht halte ich zwei Punkte fest: Die Annahmen der Kommission gehen also davon aus, dass bis 2060 (in diesem Jahr wird eine 1995 geborene Person das Pensionsantrittsalter erreichen) das tatsächliche Pensionsantrittsalter nur auf 61 Jahre ansteigen wird. Zugleich nimmt die Kommission an, dass bis dahin das jährliche BIP-Wachstum nur 1,65 Prozent betragen wird. Sollten beide Punkte eintreten, hat Österreich wirkliche Probleme - und zwar nicht nur im Pensionsbereich. Am 1.1.2014 werden zahlreiche Reformen erst in Kraft treten, die für eine Anhebung des tatsächlichen Pensionsantrittsalters sorgen sollen. Lassen wir jetzt diese Reformen einmal beginnen. 2016 wollen wir die Ergebnisse evaluieren. Ist bis dahin die Zielvorgabe der Regierung nicht erreicht, ist also das tatsächliche Pensionsantrittsalter dann wirklich noch immer unter 60, so müssen und werden wir - auch dann mit konstruktiver Mitarbeit des Österreichischen Seniorenrates - weitere Reformschritte überlegen, planen und beschließen. Die Panikmache jetzt - 67 Tage vor dem Inkrafttreten der großen Reformprojekte zur Erhöhung des tatsächlichen Pensionsantrittsalter - ist unseriös und unnötig", so Khol weiter.

Interessant sei, so Khol abschließend, auch der Vergleich des Referenzgutachtens der Kommission aus den Jahren 2003/2004 im Vergleich mit dem aktuellen Gutachten: "Die Zahlen zu den Jahren 2012/2013 und danach sind im neuen Gutachten dramatisch besser, als man noch 2003/2004 befürchtet hatte. Für mich hat dieser Umstand deutlich mehr Aussagekraft als Vorausschätzungen bis zum Jahr 2060. Wir belegen damit, dass wir die Warnungen der Kommission ernst nehmen und zeitgerecht wirksame und nötige Schritte beschließen. So haben wir verhindert, dass die Horrorzahlen aus 2003/2004 eben nicht eingetreten sind. Und genau so werden wir dies mit dem aktuellen Gutachten machen: Wir haben die Warnung verstanden. Wenn es nicht gelingt, wie geplant, das tatsächliche Pensionsantrittsalter rasch anzuheben, dann sind weitere Reformen nötig. Sonst aber nicht."

Zitat aus dem Bericht: Bundesmittel 2012/2013 um 8% niedriger als 2003/2004 befürchtet!

Zitat wörtlich: "Gleichzeitig sind die Gesamteinnahmen im Basisszenario um 3,1% niedriger als im Referenzszenario Dieser um 3,8% niedrigere Gesamtaufwand in Kombinationen mit um 3,1% niedrigeren Gesamteinnahmen im Basisszenario führt für die Jahre 2012/2013 zu um 8% niedrigeren Bundesmitteln." (Anm.: Basisszenario ist der Bericht 2013. Referenzszenario der Bericht 2003/2004).

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Seniorenbund

Susanne Walpitscheker

stv. Generalsekretärin

Tel.: Tel.: 0650-581-78-82

swalpitscheker @ seniorenbund.at

www.seniorenbund.at