SP-Peschek: FPÖ will Lehrlinge als billige Arbeitskräfte ausbeuten!

Wien (OTS/SPW-K) - "Die heutige Presseaussendung der FPÖ zur Lehrausbildung entlarvt einmal mehr das wahre Gesicht der FPÖ als Interessensvertretung der Superreichen und Konzernbosse: Sie wollen Lehrlinge als billige Arbeitskräfte ausbeuten! Nachdem sich FP-Themessl ein gratis Ausbildungsjahr von Lehrlingen wünscht, die freiheitliche Wirtschaft die Lehrlingsentschädigung während der Berufsschulzeit nicht mehr durch die Lehrbetriebe finanzieren möchte, in der FPÖ/ÖVP Bundesregierung dramatische Verschlechterungen für Lehrlinge durchgeführt wurden, fordert nun die FPÖ statt Lehrlingsentschädigungen sogenannte 'Lehrlingsgehälter für ihre Arbeitsleistung' und mehr Steuergeschenke für die Betriebe. Für die FPÖ steht nicht der Ausbildungszweck in der Lehrausbildung im Vordergrund, sie wollen Jugendliche offenbar ganz legal als billige Arbeitskräfte ausbeuten! Das Resultat wäre dramatisch: Lehrbetriebe hätten keine Ausbildungsverantwortung mehr zu tragen, würden Vollzeitarbeitsplätze durch billigere LehrlingsgehaltsempfängerInnen einsparen und die Jugendlichen hätten dadurch weniger Chancen in der Arbeitswelt. Wir wollen höhere Lehrlingsentschädigungen und 1.500 Euro Mindestgehälter, mehr Qualität in der Lehrausbildung und einen Ausbildungsfonds! Denn für uns stehen die Interessen der Lehrlinge und ArbeitnehmerInnen im Mittelpunkt, nicht die rücksichtlose Gewinnmaximierung einiger weniger auf Kosten der Jugend!", so Landtagsabgeordneter Christoph Peschek, SPÖ Wien Jugend- & Lehrlingssprecher.

"Das fehlende Fachwissen der FPÖ lässt sich auch daran erkennen, dass es den geforderten 'Blum-Bonus' immer noch gibt, allerdings nicht mehr nach dem FPÖ-Modell der Gießkanne, sondern zielgerichteter mit insgesamt 165 Millionen Euro Förderungen für Lehrbetriebe. Aber wir wollen, dass die betrieblichen Förderungen durch einen echten Ausbildungsfonds finanziert werden und die Qualität der Ausbildung dabei stärker berücksichtigt wird. Ganz offensichtlich werden der 'Blum-Bonus' und die oberflächlichen Phrasen nur als Feigenblatt vorgeschoben, um weitere Steuergeschenke für Konzernbosse und billige Arbeitskräfte zu fordern. Der FPÖ sind die Anliegen der Lehrlinge und ArbeitnehmerInnen völlig egal. So ist sie bekanntlich gegen Arbeitszeitverkürzung, gegen Vermögenssteuern, gegen eine flächendeckende sechste Urlaubswoche und gegen eine moderne Schule. Doch der Arbeits- und Leistungsdruck wird immer höher, die Produktivität steigt stetig und der technologische Fortschritt schreitet voran, daher benötigen wir einen sozialen Fortschritt:

Arbeitszeitverkürzung, Verteilungsgerechtigkeit und eine weitere Modernisierung der Bildung sind daher von zentraler Bedeutung!", so Peschek abschließend.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Mag.a Carina Gröller, BA

Pressesprecherin

Tel.: (01) 4000-81 922, Mobil: +43 676 8118 81 922

carina.groeller @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at