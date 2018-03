Fekter: "Richtige Haushaltsplanung zeigt Wirkung"

Standard & Poor's bestätigt Rating mit stabilem Ausblick

Wien (OTS/BMF) - "Nach der Bestätigung des Triple A durch die Ratingagentur Fitch zeigt nun auch die Bewertung von Standard & Poor's, dass sich all unser Einsatz um einen konsolidierten, ausgeglichenen Haushalt im wahrsten Sinne des Wortes bezahlt machen", freut sich Finanzministerin Dr. Maria Fekter über das heute veröffentlichte Ergebnis. "Unser Ziel war und ist es, den Staatshaushalt nachhaltig zu sanieren. Mit unserer Budgetdisziplin, der Schuldenbremse, dem Stabilitätspakt und den Strukturreformen sowie Offensivmaßnahmen in den Zukunftsbereichen haben wir den Grundstein dazu gelegt, dass Österreich auch künftig stabil aufgestellt ist." so Fekter weiter.

In ihrer Bewertung AA+/A-1+ kommt die Ratingagentur Standard & Poor's zu einer neuerlich positiven Bewertung der österreichischen Bonität und Staatsfinanzen. Österreich zeigt mit wachsender Wirtschaft sowohl 2012 als auch 2013 eine anhaltende Widerstandsfähigkeit gegenüber den schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen in der EU. Zu einem stabilen Ausblick führen auch die Konsolidierungsbemühungen sowie die weiteren Maßnahmen zur Bewältigung der europäischen Schuldenkrise. "Wir gehen davon aus, dass sich Österreich auch künftig auf eine weitere Konsolidierung des Budgets konzentrieren wird", so Standard & Poor's in ihrem Bericht.

"Ich freue mich über diese erneute, internationale Bestätigung. Wir haben nicht die Hände in den Schoß gelegt, sondern entgegen aller Kritik Österreich finanzielle Sicherheit und wirtschaftliche Stabilität gegeben." ist Fekter überzeugt. Die Finanzministerin ruft auch zur weiteren Disziplin auf: "Besonders im Sinne der kommenden Generationen müssen wir auch weiterhin den eingeschlagenen Reformpfad konsequent weitergehen. Nächstes Etappenziel: das Nulldefizit 2016!"

