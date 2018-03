"Orientierung" über "Die Kirche und das liebe Geld" und das diakonische Engagement der evangelischen Kirche

Die Kirche und das liebe Geld - Wie "reich" ist die Erzdiözese Wien?

Kardinal Christoph Schönborn - einer der reichsten Österreicher? So sieht es zumindest Christian Fiala von der Initiative gegen Kirchenprivilegien und wirft der römisch-katholischen Kirche in Österreich Intransparenz bei der Verwaltung ihrer Finanzen vor. Tatsächlich ist es nicht einfach, einen Überblick über Einnahmen und Ausgaben sowie Besitztümer der katholischen Kirche zu gewinnen. Weltweit bilanzieren Zigtausende Diözesen, Ordensgemeinschaften, Klöster und Pfarren weitgehend eigenständig. Ein historisch gewachsenes, beinahe undurchschaubares Finanznetzwerk, das auch immer wieder Anlass zu Spekulationen bietet. Die "Orientierung" versucht, Einblick in die komplexe Materie am Beispiel der Erzdiözese Wien zu gewähren. Ein Bericht von Marcus Marschalek.

Imame gegen Islamisten: Auch Muslime üben Kritik an Regierungskurs

In der Türkei dürfen Frauen mit Kopftuch nun - erstmals - auch im öffentlichen Dienst arbeiten. Das sehen viele türkische Musliminnen und Muslime als Fortschritt. Und doch melden sich immer mehr Menschen zu Wort, die im Namen des Islam auch Kritik an der islamistisch ausgerichteten Regierungspartei AKP üben. Besonders deutlich wurde dieser Konflikt während der sogenannten "Gezi-Bewegung", als Zehntausende in der Türkei gegen den zunehmend autoritären Kurs der Regierung protestierten. Jetzt hat dieser Protest ein unerfreuliches Nachspiel - nicht nur für Ärzte, Studenten und Journalisten, sondern auch für muslimische Geistliche, die sich gegen die Regierung gestellt haben. Ein Bericht von Christian Schüller.

"In der Nächsten Nähe": Diakonisches Engagement der evangelischen Kirche

2013 ist für die evangelischen Kirchen in Österreich das "Jahr der Diakonie". Im Zentrum steht die Frage: Was können die evangelischen Kirchen tun angesichts gesellschaftlicher Herausforderungen - auch und gerade vor Ort, in den Pfarrgemeinden, ehrenamtlich, im Einsatz für das Gemeinwesen? Die "Orientierung" hat mit dem Politologen Emmerich Talos über den gesellschaftlichen Beitrag der Kirchen gesprochen und drei Projekte besucht: den Besuchsdienst im Rahmen des diakonischen Arbeitskreises der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Mödling; Deutschkurse für Asylwerber, organisiert und durchgeführt u. a. von der Pfarrgemeinde St. Aegyd am Neuwald / Traisen in Niederösterreich; und das Of(f)'n-Stüberl der Evangelischen Stadt-Diakonie Linz, wo es gratis Frühstück gibt. Ein Bericht von Maria Katharina Moser.

Kritischer Geist: Der evangelische Theologe Ulrich Körtner im Gespräch

Er gilt als einer der profiliertesten evangelischen Theologen des Landes, der auch mit Kritik an der einen oder anderen Position der eigenen Kirche nicht an sich hält. Anlässlich des Reformationstags am 31. Oktober hat die "Orientierung" Ulrich Körtner zum Interview gebeten. Ein Bericht von Christoph Riedl. Die ausführliche Version des Interviews mit dem evangelisch-reformierten Theologen Ulrich Körtner ist anlässlich des Reformationstags am 31. Oktober ab 18.35 Uhr in ORF III zu sehen.

Wahrer Gott und falsche Götter? Monotheismus und Gewalt

Der Monotheismus, also der Eingottglaube, habe eine neue Form der Gewalt in die Welt gebracht: Religiöse Gewalt im Namen des wahren Gottes gegen die Anhänger der falschen Götter, so lautet die vieldiskutierte und heftig umstrittene These des Ägyptologen, Religions- und Kulturwissenschafters Jan Assmann. Die Unterscheidung zwischen wahrem Gott und falschen Göttern ist für Assmann eng mit der Figur des Moses verknüpft, er spricht daher von der "mosaischen Unterscheidung". Assmann war dieser Tage beim "dies facultatis" der Wiener Katholisch-Theologischen Fakultät zu Gast und hat neue Überlegungen zu seiner These präsentiert. Ein Bericht von Maria Katharina Moser.

