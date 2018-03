44. Wiener Gemeinderat (2)

Fragestunde

Wien (OTS) - Die vierte Anfrage wurde von GRin Mag.a Karin Holdhaus (ÖVP) an Umweltstadträtin Mag.a Ulli Sima (SPÖ) gerichtet und hatte die Kritik des Kontrollamtes im Rahmen einer Prüfung der MA 56 hinsichtlich eines massiven Verbesserungspotentiales bei der Mülltrennung bzw. Abfallentsorgung, vor allem in Schulen, zum Inhalt. Sima erklärte, dass für die Umsetzung der Mülltrennung in Schulen die MA 56, die nicht zum Umweltressort gehöre, zuständig sei. Das Umweltressort sei aber diesbezüglich bewusstseinsbildend und unterstützend tätig. Für verschiedene Umweltprojekte habe man bereits internationale Preise bekommen. Die Problematik von Lebensmitteln im Restmüll sei über die Bewusstseinsebene zu behandeln. Aber Schulen mit Mittagsverpflegung seien bereits mit Biotonnen ausgestattet worden.

Die fünfte Anfrage wurde von GR Univ.-Prof. Dr. Peter Frigo (FPÖ) an Gesundheitsstadträtin Mag.a Sonja Wehsely (SPÖ) gerichtet und beinhaltete die Kritik des Rechnungshofs am AKH und die geplante Umsetzung der gemeinsamen Betriebsführung von Stadt Wien und Bund. Wehsely betonte, dass der KAV und die Med Uni Wien bereits mit der Planung von Projekten für die gemeinsame Betriebsführung befasst seien. 2015 sollte mit der gemeinsamen Betriebsführung gestartet werden. Diesbezüglich sei sie sich mit Bundesminister Töchterle einig. Hinsichtlich des Kinder-OP-Zentrums erklärte Wehsely, dass sich die größer angelegte Planung für die Zukunft kostengünstiger erweisen werde. Grundsätzlich sei es ihr wichtig, dass Patienten und Patientinnen in keiner Weise verunsichert werden dürften.

Aktuelle Stunde zum Thema "Vor 90 Jahren Beginn des kommunalen Wohnbaus in Wien"

Im Anschluss an die Fragestunde wurde eine von der SPÖ initiierte Aktuelle Stunde zum Thema "Vor 90 Jahren Beginn des kommunalen Wohnbaus in Wien" abgehalten.

GR Dr. Kurt Stürzenbecher (SPÖ) verwies in einem kurzen historischen Rückblick auf die "große Vergangenheit" des sozialen Wohnbaus und betonte die Bedeutung desselben auch für die Zukunft der Stadt. In der Gegenwart könne Stadtrat Dr. Michael Ludwig (SPÖ) auf weltweit anerkannte Erfolge im sozialen Wohnbau verweisen, auch hinsichtlich der Bauträgerwettbewerbe. Die Projekte seien von sozialer Nachhaltigkeit geprägt. In den 20iger Jahren hätten die politisch Verantwortlichen im "Roten Wien" Mut zu einem sozialen Wohnbau gezeigt. Als Paradebeispiel nannte Stürzenbecher den Karl-Marx-Hof.

GR MAS Norbert Walter (ÖVP) meinte, dass er heutzutage im sozialen Wohnbau die soziale Gerechtigkeit vermisse. Kommunale Wohnbauten gehörten schließlich allen Menschen in der Bevölkerung. Er sehe durchaus Verbesserungsmöglichkeiten bei den Kosten, beim Weitergaberecht und der Eigentumsbildung. Ein umfassendes Immobilienmanagement sei für den kommunalen Wohnbau erforderlich.

GR Mag. Christoph Chorherr (GRÜNE) sprach sich vehement gegen einen "hemmungslosen, freien Wohnungsmarkt" aus. Dieser gehe nicht nur zu Lasten des Sozialen, sondern auch zu Lasten der Ökologie. Wohnungsghettos für sozial Schwächere, wie in Paris, könnten sich als "Brandsätze" auswirken. Eine soziale Durchmischung im kommunalen Wohnbau wie in Wien sei essentiell und vorbildhaft.

Grin Henriette Frank (FPÖ) kritisierte, dass es im sozialen Wohnbau in den letzten Jahren zu Fehlplanungen gekommen sei. Außerdem sei die Errichtung von rund 3.500 Wohnungen pro Jahr viel zu wenig, bei dem beachtlichen Bevölkerungsanstieg in den letzten neun Jahren. Wegen der erhöhten Mieten im sozialen Wohnbau seien hohe Beihilfen notwendig, kritisierte Frank.

GR Dr. Wolfgang Aigner (Klubungebundener Mandatar) würdigte, dass es im sozialen Wohnbau, speziell in seinen Anfängen, unzweifelhaft Meilensteine gebe. Heutzutage sehe er aber Probleme bei langen Wartelisten, hohen Kosten und bei Integrationsschwierigkeiten. Grundsätzlich dürfe es auch keine Spekulation bei sozialen Wohnbauprojekten geben. (forts.) joh/dus

