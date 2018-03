80 Millionen Euro Investition, grüner Strom für 22.000 Haushalte: Wasserkraftwerk Kalsdorf im Süden von Graz eröffnet

Energie Steiermark und VERBUND setzen bei Projekt auf Dialog mit der Natur: 10 Millionen Euro für Öko-Maßnahmen.

Graz (OTS) - Im Rahmen eines Festaktes wurde heute im Süden von Graz nach dreijähriger Bauphase durch Landeshauptmann Mag. Franz VOVES eines der wichtigsten steirischen Erzeugungs-Projekte in Sachen Erneuerbare Energie offiziell eröffnet: Das Wasserkraftwerk Kalsdorf. Errichtet wurde es von Energie Steiermark in Kooperation mit VERBUND. Das Wasserkraftwerk liefert ab sofort jährlich 85 Millionen Kilowattstunden grünen Strom, deckt damit den Bedarf von mehr als 22.000 Haushalten und verhindert den Schadstoffausstoß von über 50.000 Tonnen CO2.

"Das Kraftwerk macht den Energie-Mix der Steiermark noch grüner und setzt in Sachen Ökologie europaweit höchste Standards. Wir haben über 10 Millionen Euro allein in diesen wichtigen Bereich investiert", so DI Christian Purrer, Vorstandssprecher der Energie Steiermark. Parallel dazu wurde der Lebensraum entlang der Mur durch zahlreiche Freizeitmaßnahmen aufgewertet. "Der Dialog mit allen Beteiligten ist bei diesem Projekt überaus positiv verlaufen, wir haben in allen Projektphasen auf eine starke Unterstützung aus der Bevölkerung bauen können", so DI Olaf Kieser, Vorstandsdirektor des steirischen Energie-Dienstleisters.

Für den steirischen Landeshauptmann Mag. Franz Voves ist das Kraftwerk "ein wichtiger Beitrag in der Umsetzung der Energiestrategie des Landes, die sich auf Erneuerbare Energie fokussiert. Landesrat Johann Seitinger sieht das Projekt "als wichtigen Baustein, mit dem der Hochwasserschutz für die Anrainergemeinden entscheidend verbessert werden konnte".

"Strom aus Wasserkraft ist die bedeutendste Energiequelle der Steiermark. VERBUND setzt - wie hier beim neuen Kraftwerk Kalsdorf -nicht nur auf den Ausbau der steirischen Wasserkraft, sondern investiert auch laufend in die Modernisierung und Optimierung der bestehenden Kraftwerke", erklärt DI Dr. Günther Rabensteiner, Vorstandsdirektor VERBUND.

Das Gebiet rund um die beiden Kraftwerke wird als Natur- und Freizeitbereich aufgewertet. Zum Beispiel wurden fischottergerechte Brückenbauwerke, Hirschkäferwiegen, Fischaufstiegshilfen und Libellenteiche errichtet. Außerdem wurde der Mühlgang verlängert. Auf den Dämmen sind neue Radwege entstanden. Die Wehrbrücke - wie auch beim Kraftwerk in Gössendorf - dient als Murquerung für Fußgänger und Radfahrer. Durch den neu gestalteten Murabschnitt wurde ein Naherholungsgebiet geschaffen, das für den Großraum Graz großen Mehrwert hat.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Urs Harnik-Lauris, Leiter Konzernkommunikation

Energie Steiermark AG 8010 Graz, Leonhardgürtel 10

Tel.: +43 (316) 9000 5926 Mobil: +43 (664) 180 1780

urs.harnik @ e-steiermark.com



Mag. Robert Zechner, VERBUND-Kommunikation Steiermark

Tel.: +43 (0)50313-38043 Mobil: +43 (0)664 82 86 605

E-Mail: robert.zechner @ verbund.com

Ankerstraße 6, 8054 Graz