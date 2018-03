Geplante Mauttariferhöhungen sind Anschlag auf den Wirtschaftsstandort Österreich

Stv. WKÖ-FV-Obmann Moder: Die in Begutachtung befindliche Mauttarifverordnung ist ungeniertes Abkassieren der Transportunternehmen

Wien (OTS/PWK744) - "War noch im Wahlkampf von der Entfesselung

der Wirtschaft die Rede, so ist man nach der Wahl prompt zur Stelle mit neuen Belastungen für die Transportunternehmer und den Wirtschaftsstandort Österreich", nimmt sich Albert Moder, stellvertretender Fachverbandsobmann des Güterbeförderungsgewerbes in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), kein Blatt vor dem Mund, wenn es um den Entwurf zu den neuen Mauttarifen geht.

So ist geplant, die Maut auch für die erst ab 1.1.2014 verpflichtende, umweltfreundlichste Kategorie der Euro 6 Fahrzeuge von derzeit 31,29 Cent/km (Kategorie 4) auf 34,02 Cent/km zu erhöhen. Das kommt einer Bestrafung jener Unternehmer gleich, die bereit sind, in die modernsten Lkw mit bis zu 10.000 Euro Mehrkosten pro Fahrzeug, zu investieren.

"Eine Erhöhung des Grundkilometertarifes um 8 bis 9 Prozent ist komplett inakzeptabel, entbehrt jeder sachlichen Grundlage und zeigt, dass sich der Staat ganz ungeniert an den Unternehmen bedient. Mit solchen Maßnahmen wird bewusst die Verschlechterung des österreichischen Wirtschaftsstandortes in Kauf genommen. Da fast die Hälfte der Mauteinnahmen, gemessen an den Fahrleistungen, von inländischen Fahrzeugen erbracht wird, ergibt sich durch diese deutliche Erhöhung erneut eine direkte finanzielle Belastung für die österreichischen Unternehmen", hält Moder fest.

"Wir richten unsere Forderung an die derzeit in Koalitionsverhandlungen befindlichen Politiker, den Entwurf zur Mauterhöhung abzulehnen und eine seriöse und faire Verkehrspolitik zu verfolgen", so Moder. (PM)

