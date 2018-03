FPÖ-Obermayr: Nach Abhör-Skandalen Freihandelsgespräche mit den USA aussetzen!

Mindestens ebenso maßgeblicher Grund ist das offenkundige Fehlen europäischer Verhandlungsprämissen

Wien (OTS) - "Es kommt nicht oft vor, dass Freiheitliche Sozialdemokraten recht geben können", betont der freiheitliche EU-Mandatar Mag. Franz Obermayr. "Wenn der Präsident des EU-Parlaments, Martin Schulz, nun aber ein Aussetzen der Freihandelsgespräche zwischen der EU und den USA fordert, so liegt er damit vollkommen richtig. Aus unserer Sicht ist der kolportierte Abhörskandal um die deutsche Kanzlerin Merkel aber nur ein Aspekt dieser Notwendigkeit. Ein bereits davor akut gewesener und leider auch heute noch sehr aktueller Grund ist jener, dass derzeit klare Positionen und Forderungen der USA bedingungsloser Wunscherfüllungsbereitschaft der Europäer gegenüber zu stehen scheinen. Erst wenn die EU verbindlich ihre Verhandlungsspielräume und ihre nicht verhandelbaren Mindestanforderungen an künftige Standards - etwa in den Bereichen Landwirtschaft und Datenschutz -formuliert hat, ist sie für derart weitreichende Vertragserörterungen bereit. Da wir davon augenscheinlich weit entfernt sind, käme ein längerfristiges Aussetzen den europäischen Interessen fraglos zu Gute."

Franz Obermayr abschließend: "Da wie dort ist eine solide Vertrauensbasis sicherzustellen, ehe an ernsthafte, vor den europäischen Bürgern vertretbare Ergebnisse der anstehenden Verhandlungen gedacht werden darf. Den USA muss deutlich gemacht werden, dass man nicht über ein als 'Partnerschaft' tituliertes Projekt verhandeln und die angeblichen Partner gleichzeitig wie Gegner zu kalten Kriegs-Zeiten behandeln kann."

