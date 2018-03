VP-Leeb ad Rot-Grün: 133 Mio. Euro Vertrag verlangt nach umfassender Kontrolle

Was hat die Stadtregierung zu verbergen?

Wien (OTS) - "Transparenz ist für die Wiener Stadtregierung nach wie vor ein Fremdwort, Kontrolle ist unter Rot-Grün offenbar nicht erwünscht. Anstatt geschäftsordnungskonform sämtliche Unterlagen zum 133 Mio. Euro Vertrag mit dem Bohmann Verlag auszuhändigen, wurde nur teilweise Einsicht gewährt und eine Kopie verweigert. Was hat die Stadtregierung zu verbergen", fragt sich LAbg. Isabella Leeb, Mitglied des Ausschusses für Bildung, Jugend, Information und Sport.

Jedes Mitglied des Gemeinderates hat gemäß § 11 der Geschäftsordnung für die (Unter-) Ausschüsse und Kommissionen das Recht auf Einsichtnahme in jene Geschäftstücke, die einem Ausschuss auf Grund der bekannt gegebenen Tagesordnung vorliegen. Dieses Recht umfasst auch die Herstellung von Abschriften und Ablichtungen.

Isabella Leeb: "Auf der Tagesordnung des nächsten Gemeinderatsausschuss für Bildung, Jugend, Information und Sport steht ein Rahmenvertrag Stadtkommunikation, der zwischen der MA 53 und dem Bohmann Verlag abgeschlossen wird. Diese Werbemaßnahmen für die Stadt Wien umfassen ein Volumen von 133 Mio. Euro für acht Jahre. Warum trotz europaweiter Suche leider wieder nur ein SPÖ-nahes Unternehmen als Auftragnehmer zum Zug gekommen ist, konnte ich nicht eruieren, da sowohl der Rahmenvertrag als auch die Ausschreibungsunterlagen fehlten. Vom Akt selber bekam ich zunächst nur eine vierseitige (!) Zusammenfassung. Dann durfte ich zwar in den Akt Einsicht nehmen, aber diesen nicht kopieren. Alles in allem ein trauriges Sittenbild, wie es um Transparenz und Kontrolle in Wien bestellt ist."

"Ich fordere den zuständigen Stadtrat Christian Oxonitsch auf, die Geschäftsordnung auf Punkt und Beistrich einzuhalten und nicht nach Wohlwollen und Gutdünken zu handeln. Von den Grünen erwarte ich keine Unterstützung, die haben Umfallen und Prinzipienlosigkeit zum real gelebten Parteiprogramm erklärt", so Leeb abschließend.

