"Pressestunde" mit Frank Stronach, Parteiobmann Team Stronach

Am 27. Oktober um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Frank Stronach hätte sich bei der Nationalratswahl mehr erwartet. Er wollte die meisten Stimmen holen - gereicht hat es dann nur für 5,7 Prozent. Auf das eher schwache Ergebnis folgten Turbulenzen in den Landesparteien, Köpferollen, Streit ums Geld. Und seine ehemalige Kandidatin Monika Lindner will ihr Nationalratsmandat nun doch annehmen - und verärgert damit nicht nur den Parteichef. Was will Frank Stronach mit seiner Partei politisch noch bewegen? Will Frank Stronach gegen seine ehemalige Kandidatin Lindner tatsächlich rechtlich vorgehen? Wann plant Frank Stronach seinen Rückzug aus der Politik? Und wie sieht die Zukunft der jungen Parlamentspartei dann aus?

Die Fragen in der "Pressestunde" am Sonntag, dem 27. Oktober 2013, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Eva Linsinger, "profil", und Wolfgang Wagner, ORF.

Die "Pressestunde" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at