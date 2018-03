Industrie: Moderne Arbeitsgestaltung sichert Arbeitsplätze

IV-GS Neumayer: Rahmenbedingungen entsprechen nicht mehr Anforderungen moderner Arbeitswelt - Industrie sichert mehr als 2,4 Millionen Arbeitsplätze

Wien (OTS/PdI) - "Die vorhandenen gesetzlichen Rahmenbedingungen hinsichtlich der Arbeitszeit entsprechen schon lange nicht mehr den Notwendigkeiten einer modernen Arbeitswelt. Flexibel auf Auftragsschwankungen reagieren zu können bedeutet, Arbeitsplätze langfristig halten zu können", betonte der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer, anlässlich der Streikankündigung durch die Gewerkschaft, heute Freitag. "Es kann nicht sein, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer alleine die Verantwortung für die langfristige Sicherung von Arbeitsplätzen tragen. Es braucht von allen Seiten ehrliches Engagement. Nur ein moderner Arbeitsrechtsrahmen, der den veränderten Bedürfnissen der Menschen sowie der Unternehmen in einer sich ständig wandelnden Arbeitswelt entgegenkommt, kann unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit langfristig sichern", so der IV-Generalsekretär.

"Wir brauchen einen praxisgerechten Betrachtungszeitraum bei der Verteilung der Normalarbeitszeit. Die Fokussierung auf den einzelnen Arbeitstag und die jeweilige Arbeitswoche wird den Anforderungen des Wirtschaftslebens nicht mehr gerecht", so Neumayer. "Niemand spricht davon, dass die Arbeitszeit insgesamt bzw. dauerhaft verlängert werden oder, dass es keinen Ausgleich für die geleisteten Arbeitsstunden geben soll. Ziel muss aber eine bessere Verteilung der Normalarbeitszeit sein, die weiterhin im Durchschnitt bei 40 Stunden pro Woche liegen soll", so Neumayer. "Bei der geleisteten Jahresarbeitszeit liegt Österreich im internationalen Vergleich im Mittelfeld. Dies insbesondere auch deshalb, weil Österreich beim jährlichen Urlaubsanspruch und der Anzahl der gesetzlichen Feiertage mit insgesamt 38 Tagen pro Jahr an der Spitze liegt." Konkret müsse es möglich sein, die Durchrechnungszeiträume zu verlängern - auf zumindest zwei Jahre bzw. auf einen Zeitraum, der den konjunkturellen Gegebenheiten gerecht werde.

Seitens der Arbeitnehmervertretung sollte vielmehr auch die Frage gestellt werden, warum den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so wenig Geld am Ende des Monats übrigbleibe. "Das liegt mit Sicherheit nicht an einer schlechten Bezahlung. Ganz im Gegenteil. Erdrückend sind die hohen Arbeitszusatzkosten, die vom Bruttogehalt abgezogen werden. Von den Kosten, die Unternehmen durch Lohnerhöhungen zu tragen haben, bekommt die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter am Ende des Tages knapp 40 Prozent. Den Rest, also 60 Prozent, kassiert der Staat. Hier sollten wir gemeinsam ansetzen."

Rückfragen & Kontakt:

IV-Newsroom

Tel.: +43 (1) 711 35-2306

info @ iv-newsroom.at

www.iv-net.at/medien