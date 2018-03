Hoffentlich nicht nur Lippenbekenntnis der Klimt-Stiftung und ihrer Organe

Für das Management der Stiftung ist der unlängst verstorbene Dr. Felsövanyi nun zu einem "Fall" geworden

Wien (OTS) - Die Klimt-Stiftung lässt verlautbaren, dass sie Provenienzforschung betreiben und "faire und gerechte Lösungen" für Erben und Opfer des Nationalsozialismus finden will.

Es ist seit langem bekannt, dass das Klimt-Gemälde "Gertrude Löw" (Felsövanyi) ein restitutionswürdiges Gemälde ist. Es wäre daher der Stiftung gut angestanden, Herrn Felsövanyi, in Berücksichtigung seines hohen Alters, die Aussicht auf eine rasche und angemessene Entschädigung zu eröffnen.

Die Stiftungsurkunde der Klimt-Stiftung erwähnt in einem Nebensatz die Provenienzforschung. Ob diese aber tatsächlich im Fokus der Stiftung liegt, mag bezweifelt werden. Die Satzung der Urkunde vermittelt nämlich das Bild eines Unternehmens, das tatkräftig an die Vermarktung der übernommenen Bilder geht. Restitution würde das geplante Geschäftsmodell der Stiftung gefährden.

Die Satzung spricht von zu erwartenden Einnahmen aus dem Verleih und der Vermarktung von Kunstwerken und erlaubt ausdrücklich die Verwertung des Stiftungsvermögens (§ 4 Abs 1 Zif 1 der Satzung). Eine Ausnahme wird nur für den "unveräußerlichen Kernbestand" gemacht, was dieser ist, wird nicht gesagt. Die Satzung geht sogar so weit, dass ausdrücklich auf den Charakter der Stiftung als Verbrauchsstiftung verwiesen wird (§ 2 Abs 4 der Satzung). Das bedeutet nichts anderes, als dass durch den laufenden Betrieb entstehende Verluste zu einer schrittweisen Aushöhlung des Stiftungsvermögens führen können; wenn am Schluss nichts übrig ist, wird auch der "unveräußerliche Kernbestand" verkauft werden müssen.

Zuletzt muss auch klar gesagt werden, dass das Management der Stiftung zumindest als ungewöhnlich zu bezeichnen ist. Die Mehrzahl der Vorstände wird nicht auf bestimmte Zeit, sondern auf Lebenszeit berufen (§ 8 (3) der Satzung). Die Vorstände bestimmen selbst ihre Nachfolger; zum Teil - kaum überraschend - wieder auf Lebenszeit (§ 8 Abs 4 der Satzung). Einer Kontrolle der Geschäftsführung durch periodisch wechselnde Vorstände ist damit ein effektiver Riegel vorgeschoben. Last but not least - die Mehrzahl der Vorstände ist miteinander verwandt; auch kein gutes Zeichen in diesem Zusammenhang.

Für den Verstorbenen, von der Stiftung nun als "Fall Felsövanyi" benannt, wäre nach so vielen Jahren eine rasche Entschädigung zumindest ein Zeichen des guten Willens gewesen. Es wird sich zeigen, ob die öffentlichen Beteuerungen der Klimt-Stiftung nur Lippenbekenntnisse sind oder auch Taten im Sinne der Erben von Opfern folgen.

Erika Jakubovits

Executive Direktor des Präsidiums

Israelitische Kultusgemeinde Wien

Oskar Deutsch

Präsident

Israelitische Kultusgemeinde Wien

Rückfragen & Kontakt:

Israelitische Kultusgemeinde Wien, Frau Erika Jakubovits, 01/531 04 - 180