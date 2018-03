Lebenslauf der neuen ÖVP-Nationalratsabgeordneten Angelika Winzig

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Die neue Nationalratsabgeordnete Dr. Angelika Winzig ist eine Unternehmerin aus Oberösterreicherin, die nun über die Bundesliste für die ÖVP in den Nationalrat einzieht. Nachstehend der Lebenslauf der neuen Mandatarin, die am kommenden Dienstag in der konstituierenden Sitzung des Nationalrats angelobt wird:

Dr. Angelika Winzig wurde am 9. Mai 1963 geboren. Nach der Matura absolvierte sie ein Wirtschaftsstudium in Wien und Genf mit den Schwerpunkten Unternehmensführung, Krankenhausmanagement und Fremdenverkehr. Anschließend war sie als Marketing Managerin bei BASF Ludwigshafen in Europa, Asien, USA und Südamerika tätig. 1997 gründete sie die Pulverbeschichtungs- und Farbenkonfektionierungsfirma "Powder tech"

Politisch ist Winzig seit 2000 im Wirtschaftsbund engagiert. Seit 2004 ist sie Obfrau der Wirtschaftskammer Vöcklabruck, seit 2007 Bezirksvorsitzende des Wirtschaftsbundes Vöcklabruck. Darüber hinaus ist sie seit 2007 stellvertretende Bundesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft des Wirtschaftsbundes und seit 2010 stellvertretende Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft von Wirtschaftsbund und Wirtschaftskammer. Seit 2012 ist Winzig auch Vizepräsidentin des SME Europe - des Europäischen Wirtschaftsbundes.

Im Juni 2010 kam Winzig als Mandatarin der ÖVP-Oberösterreich in den Bundesrat, nun wechselt sie von der Zweiten in die Erste Kammer des Parlaments.

