FPÖ Neubauer: Eklat vor Südtirol - Wahl: deutscher Botschafter in Rom als SVP-Wahlhelfer

Wien (OTS) - Ein Botschafter eines Landes sollte ein Diplomat, also der beamtete oberste Beauftragte eines Staates in einem anderen Land oder bei einer internationalen Organisation sein. Er wird vom Außenministerium entsandt und ist der persönliche Repräsentant des Staatsoberhauptes seines Landes. Diese Position hat der deutsche Botschafter in Rom, Reinhard Schäfer, wohl mit seinen politisch motivierten Aussagen zum Selbstbestimmungsrecht in Südtirol zur bevorstehenden Wahl in Südtirol eindeutig verlassen bzw. hat er damit seine Befugnisse eindeutig überschritten.

"Wenn man die "Selbstbestimmungsaktivitäten im derzeitigen Europa genauer ansieht, dann erkennt man, dass der Wunsch nach Freiheit und einem selbstbestimmten Leben in den letzten zehn Jahren massiv gewachsen ist und bei Minderheiten in Spanien, Frankreich, Belgien, Oberitalien sowie auch in Südtirol immer mehr Zustimmung bei den Menschen findet", stellte Neubauer heute fest. Das Selbstbestimmungs-Referendum in Schottland im September 2014 wird wohl ein Probegalopp für alle diese Strömungen sein.

"Ich habe seitens der deutschen Bundesregierung bis dato keinerlei Verbot, keinerlei Ablehnung zum schottischen Vorgehen vernommen, was somit im Widerspruch zu den Aussagen Schäfers steht, dass Deutschland solchen Entwicklungen die Zustimmung verwehren würde", so Neubauer.

Dass Österreich, als völkerrechtlich ausgewiesener Schutzmacht-Vertreter gegenüber der österreichischen und ladinischen Minderheit in Südtirol, sich klar an den Interessen der dort lebenden Menschen orientieren muss und wir als Freiheitliche dies auch seit 1949 immer wieder unter Beweis gestellt haben, liegt wohl auf der Hand. "Als Demokraten leben wir Freiheitliche den Gedanken, dass das Recht vom Willen des Volkes ausgeht. Das muss selbstverständlich auch für die Südtiroler Geltung haben, dieser ist jetzt und in Zukunft zu respektieren", sagte Neubauer.

Die Europäische Union, deren Mitgliedstat Österreich ist, wird hinkünftig nicht umhin kommen, das Selbstbestimmungsrecht der Völker viel stärker als es bisher zur Anwendung gelangte, nicht nur anzuerkennen, sondern darüber hinaus sogar noch auszubauen, ja dieses Recht zu fördern. Immerhin ist diese Europäische Union "Friedens-Nobel-Preis-Träger", woraus sich nicht nur Rechte und Verantwortung, sondern auch Pflichten ableiten. Die Unterstützung von Minderheiten zur Durchsetzung des Selbstbestimmungsrechtes ist hier sicherlich eines jener Anliegen, der sich die EU viel mehr widmen wird müssen, als dies jetzt der Fall ist.

Mit einer Abstimmung in Südtirol, in Ausübung dieses Selbstbestimmungsrechtes, könnte das im Jahre 1918 - 1920 begangene Unrecht an der Tiroler Bevölkerung endlich repariert werden. Das kann auch ein deutscher Botschafter nicht so einfach vom Tisch wischen. "Es stellt sich somit die Frage, welche Länder vor dem Jahre 1989 einer Wiedervereinigung Deutschlands "offiziell" ihre Zustimmung erteilt hätten. Noch im Juli dieses Jahres gab es Stimmen, den Menschen im "Osten keine unerfüllbaren Träume" zu unterbreiten, viele Staaten hatten Angst vor einem wieder-vereinten, "zu großen" Deutschland, ehe im November der "Eiserne Vorhang" und damit die Berliner Mauer fiel.

"Geschafft hatten diese Entwicklung nicht zweifelnde Botschafter oder passive, parteipolitisch ideologisch verwurzelte Politiker, sondern das "Deutsche Volk" mit ihrem unbändigen Willen zur Ausdauer, Mut und Tapferkeit gegenüber dem SED-Regime und ihrem Spruch, der wie heute Gültigkeit besitzt: "Wir sind das Volk!" "Freuen wir uns auf jenen Tag, von dem Willy Brandt einst sagte: "Es wächst zusammen, was zusammen gehört". Dieser bedeutende Satz muss auch für das südliche Tirol Geltung haben", so Neubauer abschließend.

