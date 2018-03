Einladung zum Manner Event: "115 Jahre Manner Schnitte, 100 Jahre Manner AG, Eröffnung des neuen Bürogebäudes"

Wien (OTS) - 115 Jahre Manner Schnitte, 100 Jahre Manner AG und die Eröffnung des neuen Bürogebäudes: drei gute Gründe für ein Fest. Warum Manner bis heute so erfolgreich ist, welche Entwicklungen das weltweit tätige Unternehmen seit der Gründung 1890 erlebte, warum das Unternehmen auch weiterhin nur in Österreich produzieren wird, wieviel das Traditionsunternehmen in die Errichtung des neuen Bürogebäudes und in die Modernisierung sowie den Ausbau der Produktion in Wien investieren wird und vieles mehr erfahren Sie beim "großen Manner Fest" unter dem Motto

"Aller guten Dinge sind 3: 115 Jahre Manner Schnitte, 100 Jahre

Manner AG sowie der Eröffnung des neuen Bürogebäudes"



Programm:



- 10:00 Uhr Einlass

- 10:30 Uhr Begrüßung durch Dr. Carl Manner



Festredner: Bundesminister Dr. Reinhold Mitterlehner, Bundesminister

Rudolf Hundstorfer, Bürgermeister Dr. Michael Häupl



11:30 Uhr: Einweihung des neuen Bürogebäudes durch Dompfarrer Toni

Faber

Ab 11:45 Uhr: Bürobesichtigung, Brunch

Ende: 14:00 Uhr



Gerne steht Ihnen Dr. Carl Manner nach dem Festakt für Fragen zur

Verfügung!



Wir würden uns freuen, Sie bzw. eine/n VertreterIn Ihrer Redaktion

bei dieser Veranstaltung begrüßen zu können.



Datum: 7.11.2013, um 10:30 Uhr



Ort:

Geblergasse 117, 1170 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Um Anmeldung wird gebeten:

Mag. Gabriele Liebl, Pressestelle Josef Manner AG

Tel. 01/48822-3650, Mobil: 0664/5137575, e-mail: g.liebl @ manner.com