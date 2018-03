Lebenslauf der neuen ÖVP-Nationalratsabgeordneten Michaela Steinacker

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Die neue Nationalratsabgeordnete Mag. Michaela Steinacker zieht über die Bundesliste für die ÖVP in den Nationalrat ein. Nachstehend der Lebenslauf der neuen Mandatarin, die am kommenden Dienstag in der konstituierenden Sitzung des Nationalrats angelobt wird:

Michaela Steinacker ist Niederösterreicherin und wurde am 30. Juni 1962 geboren. Nach der Matura absolvierte sie das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien. Danach arbeitete sie zunächst von 1986 bis 1988 als Büroleiterin in einem Ziviltechnikerbüro für technischen Umweltschutz. Von 1988 bis 1990 war sie Ministersekretärin im Bundesministerium für Umwelt, Jungend und Familie.

Von 1991 bis 1992 absolvierte Steinacker ihr Rechtspraktikum und wurde dann (1992 bis 1999) Vorstandsassistentin und Leiterin der Bereiche Beteiligungsverwaltung und Recht bei der Österreichischen Realitäten Aktiengesellschaft (ÖRAG). Von 1999 bis 2002 war sie Geschäftsführerin der Bauträger Kawog Wohnungseigentumsgesellschaft mbH und Panhans Wohnungseigentumsgesellschaft mbH. In den Jahren 2003 und 2004 war Steinacker kaufmännische Geschäftsführerin der BIG Services Immobilienmanagementgesellschaft des Bundes mbH. Von 2005 bis 2008 war sie Geschäftsführerin der ÖBB-Immobilienmanagement GmbH und der ÖBB-Werbecenter GmbH. 2008 wurde Steinacker Geschäftsleiterin der Raiffeisen Holding Niederösterreich-Wien, wo sie bis 2013 tätig war. 2013 wurde sie Generalbevollmächtigte und Beiratsvorsitzende der Raiffeisen evolution project Development GmbH.

Die politischen Funktionen Steinackers waren jene der Obfrau des ÖAAB Purkersdorf von 2001 bis 2006 und jene als Mitglied des ÖAAB-Landesvorstandes Niederösterreich von 1998 bis 2010.

Mag. Michaela Steinacker ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern. (Schluss)

