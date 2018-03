Neu ab sofort: ORF-TVthek goes LG Smart TV

ORF und LG präsentieren die neue TVthek-App für LG Smart TVs

Wien (OTS) - Ab sofort steht die ORF-TVthek mit ihren mehr als 200 regelmäßig on demand bereitgestellten TV-Sendungen auch als App für die LG Smart TV-Plattform zur Verfügung. Für den ORF stellt diese Kooperation mit LG einen weiteren wichtigen Schritt im Rahmen der Strategie dar, dem Publikum die Highlights des ORF-Fernsehens auch on demand auf allen relevanten medialen Plattformen zugänglich zu machen. LG baut mit der Verfügbarkeit der TVthek bei allen Smart-TV-Geräten ab Auslieferung 04/2012 seine Position als innovativer Heimelektronik-Hersteller weiter aus, der seinen Kunden neben schönem Design und technischem Vorsprung durch die Zusammenarbeit mit dem ORF auch hochqualitativen Content bereitstellt.

Oliver Harmannstein, Smart TV-Manager bei LG, und Thomas Prantner, stv. Direktor für Technik, Online und neue Medien des ORF, stellten die gemeinsam entwickelte App im Rahmen eines Pressegesprächs am Freitag, dem 25. Oktober 2013, in Wien vor.

Oliver Harmannstein, Smart TV-Manager bei LG: "LG verfolgt mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung innovativer Technologien das Ziel, seine Position als Anbieter von 'first ever'-Produkten mit verbessertem Kundennutzen zu festigen. Wir freuen uns daher, dass nun alle unsere Kunden auf ihren LG Smart TVs die ORF-TVthek nutzen können. Die einmalige Magic Motion Remote Control von LG bringt unseren Kunden dabei einen einzigartigen Vorsprung: kein lästiges Scrollen, sondern punktgenaues Anklicken und exaktes Auswählen durch die integrierte Sprach- und Gestensteuerung!"

Ing. Michael Götzhaber, Direktor für Technik, Online und neue Medien des ORF: "Den ORF-TV-Content unserem Publikum auf all jenen Plattformen zugänglich zu machen, auf denen es ihn nachfragt, ist einer unserer zentralen technologischen Strategieansätze. Der Erfolg der ORF-TVthek zeigt, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind. Es freut mich sehr, dass wir gemeinsam mit einem kompetenten Partner wie LG nun einen weiteren wichtigen Schritt auf diesem Weg gehen können."

Thomas Prantner, stv. ORF-Direktor für Technik, Online und neue Medien: "Die Kooperation mit LG stellt eine weitere wichtige Etappe bei der Erreichung unseres Ziels dar, die hochqualitativen Fernseh-Contents des ORF zeit- und ortsunabhängig auf allen relevanten Plattformen zur Verfügung zu stellen. LG als innovativer und erfolgreicher Smart-TV-Hersteller ist für den ORF dabei einer der ganz zentralen strategischen Partner."

TVthek einfach und bequem via Magic Motion Remote Control nutzbar

Die ORF-TVthek-App für LG Smart TV ist ab sofort über alle internetfähigen LG TV-Geräte ab Auslieferung 04/2012 und damit auf ca. 70.000 Geräten zugänglich.

Ein besonderes Feature der ORF-TVthek in der LG Smart TV-Plattform ist die Bedienung mit der Magic Motion Remote Control. Diese macht durch eine Kombination aus Gestensteuerung und Spracheingabe die Navigation der LG TV-Geräte und damit der ORF-TVthek um vieles einfacher und komfortabler. Die Nutzerinnen und Nutzer können so ganz einfach Begriffe per Spracheingabe suchen oder mit simplen Handbewegungen durch das Smart-TV-Angebot blättern. Durch die Pointingfunktion und das integrierte Scrollrad kann die Magic Remote wie eine Computermaus verwendet werden. Zum Fernsehen sind alle nötigen Tasten in übersichtlicher Form auf der Remote angebracht.

Das Projektteam

Die Umsetzung der ORF-TVthek für LG Smart TVs wurde vonseiten des ORF/ORF-E von Ing. Christian Eder und Herbert Schmitt, BSc. geleitet. Seitens LG zeichnet Oliver Harmannstein für die Projektleitung verantwortlich. Das Projekt wurde mit maßgeblicher Unterstützung der Infonova GmbH (DI Werner De Buigne, DI Heribert Amtmann) realisiert.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at