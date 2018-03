FP-Mahdalik beantragt Optimierung des Busnetzes rund um U 2-Verlängerung in die Seestadt

Massive Unzufriedenheit in der Bevölkerung

Wien (OTS) - "Die Neuorganisation des Busnetzes im Zuge der U 2-Verlängerung in die Seestadt hat zwar die Erreichbarkeit der Stationen Hausfeldstraße, Aspern-Nord und Seestadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln weitestgehend sichergestellt, in anderen Gebieten von Aspern und Essling jedoch gravierende Verschlechterungen gezeitigt", berichtet FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik in der heutigen Sitzung des Gemeinderates.

Die Bewohner des östlichen Teils der Esslinger Wegmayersiedlung etwa zählen zu den großen Verlierern der Umstrukturierungen. So betrug etwa die Fahrzeit von dort nach Stadlau bis zur Umstrukturierung rund 30 Minuten, wogegen es aktuell eine satte Stunde dauert.

Der 88B soll den bisherigen 98A ersetzen, ist aber weit entfernt davon. Überdies gibt es von diesem Teil der Wegmayersiedlung keine direkte Busverbindung mehr zur VS Essling sowie zur AHS in der Heustadlgasse, was inakzeptable Fahrzeitverlängerungen für die Schüler von bis zu 30 Minuten mit sich bringt. Diese bedenklichen Schieflagen müssen daher ehebaldigst repariert werden.

Die FPÖ bringt daher folgenden Beschlussantrag ein:

Der Gemeinderat spricht sich für die rasche Optimierung der Buslinienführungen im Bereich der U 2-Verlängerung zur Seestadt Aspern aus.

"Einer einhelligen Zustimmung im Interesse von tausenden Betroffenen in Aspern und Essling darf nichts im Wege stehen", meint Mahdalik. (Schluss)otni

