Lebenslauf des neuen Vorarlberger ÖVP-Nationalratsabgeordneten Norbert Sieber

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Der Vollerwerbslandwirt Norbert Sieber zieht nach einer mehrjährigen "Pause" über den Wahlkreis Vorarlberg Nord wieder in den Nationalrat ein. Er war dort schon einmal 2002 bis 2008 vertreten. Nachstehend der Lebenslauf des Mandatars, der am kommenden Dienstag in der konstituierenden Sitzung des Nationalrats angelobt wird:

Norbert Sieber wurde am 12. Jänner 1969 geboren. Er absolvierte Volksschule, Hauptschule und die Fachhochschule Hohenems und ist als Vollerwerbslandwirt tätig.

Seinen politischen Werdegang begann Sieber 1989 als Landesobmann der Vorarlberger Landjugend/Jungbauernschaft. Von 1991 bis 1993 war er Bundesobmann-Stellvertreter dieser Vereinigung. In der ÖVP-Bregenz ist Sieber in der Stadtvertretung tätig. Er ist zudem Landesobmann-Stellvertreter im Vorarlberger Bauernbund und Bezirksobmann im Bauernbund Bregenz.

Norbert Sieber ist verheiratet und Vater von vier Kindern.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

Tel.: 01/40110/4436

http://www.oevpklub.at