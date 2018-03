Heute schauen - morgen bauen - www.haeuserschauen.at

Tag der offenen Tür in oö Niedrigstenergiehäusern

Linz (OTS) - Am Freitag 15. November und Samstag 16. November 2013 lädt der OÖ Energiesparverband zum Tag der offenen Tür. Über 80 Niedrigstenergie-Gebäude - Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Betriebsgebäude und öffentliche Gebäude öffnen in ganz Oberösterreich an diesen Tagen kostenlos ihre Türen.

Erfahren Sie aus erster Hand die wichtigsten energierelevanten Aspekte der Gebäude und wie es sich in einem Niedrigstenergie- oder Passivgebäude wohnt und arbeitet. Holen Sie sich Anregungen für effizientes Bauen und Sanieren!

Heute schauen - morgen bauen: Für alle die in nächster Zeit ein Gebäude errichten oder modernisieren. Gelebte Beispiele, wie andere Familien, Betriebe & Institutionen ein Niedrigstenergie- oder Passivhaus errichtet oder renoviert haben.

Wie kann man teilnehmen? Die Besucher/innen müssen sich vorab online anmelden, die Besuche finden zu bestimmten Zeiten statt. Details zum Tag der offenen Tür und Anmeldung unter:

