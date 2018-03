Lebenslauf des neuen ÖVP-Nationalratsabgeordneten Hannes Rauch

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Politisch kein Unbekannter ist ÖVP-Generalsekretär Mag. Hannes Rauch, der nach der Nationalratswahl über die Bundesliste für die ÖVP in den Nationalrat einzieht. Nachstehend der Lebenslauf des neuen Mandatars, der am kommenden Dienstag in der konstituierenden Sitzung des Nationalrats angelobt wird:

Der gebürtige Tiroler Johannes Rauch wurde am 3. August 1971 geboren. Nach der Matura im Bundesgymnasium Kufstein studierte Rauch Politikwissenschaften an der Universität Innsbruck und wechselte nach seiner Sponsion relativ bald in die politische Praxis: von 2001 bis 2002 war der heute 42-Jährige Landesgeschäftsführer der JVP Tirol, von 2002 bis 2003 Pressesprecher der Tiroler ÖVP, von 2003 bis 2006 Pressesprecher im Innenministerium. 2006 leitete er die Kommunikation der ÖVP Bundespartei, danach wechselte er als Sektionschef-Stellvertreter ins Innenministerium. Von 2007 bis 2011 machte er sich als Landesgeschäftsführer der Tiroler ÖVP einen Namen. Mit dem Parteiobmann-Wechsel 2011 wurde Hannes Rauch zurück nach Wien geholt - diesmal als Generalsekretär der ÖVP.

Ab 2010 hat Rauch als Stadtparteiobmann der ÖVP Kufstein Erfahrungen in der Kommunalpolitik gesammelt, von Sommer 2008 bis Frühjahr 2011 war er Tiroler Landtagsabgeordneter.

Mag. Johannes Rauch ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern. (Schluss)

