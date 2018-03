"Heimat, fremde Heimat" über den "Preis der Wiener Vielfalt"

Am 27. Oktober um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Silvana Meixner präsentiert "Heimat, fremde Heimat" am Sonntag, dem 27. Oktober 2013, um 13.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Vielfalt leben lohnt sich - "Der Preis der Wiener Vielfalt"

Zum ersten Mal wird in diesem Jahr "Der Preis der Wiener Vielfalt" verliehen. Er zeichnet Wienerinnen und Wiener mit und ohne internationale Wurzeln in sechs Kategorien aus - Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, Bühne, Sport und Kulinarik. Voraussetzung für die Nominierung ist ihr Engagement für die Förderung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt in Wien. Initiiert und verliehen wird "Der Preis der Wiener Vielfalt" vom Verein Wirtschaft für Integration und dem ORF-Landesstudio Wien. Nadine Rosnitschek war bei der Preisverleihung dabei und stellt drei der sechs Preisträgerinnen und Preisträger vor.

"Nachbarin" Asha Osman hilft Frauen aus der Isolation

Seit Herbst vergangenen Jahres läuft das Projekt "Nachbarinnen in Wien" mit dem Ziel, integrationsferne Familien in deren jeweiligen Muttersprache zu beraten. Dabei liegt das Hauptaugenmerk vor allem auf jenen Frauen, die am gesellschaftlichen Leben kaum teilnehmen, wegen Berührungsängsten etwa oder mangelnden Deutschkenntnissen. Weil diese Frauen schwer zu erreichen sind, gehen seit knapp zwei Monaten elf Beraterinnen - derzeit für die Sprachen Türkisch, Arabisch, Tschetschenisch und Somali - zu öffentlichen Plätzen und Einrichtungen und sprechen die Frauen auf ihre Arbeit an. Eine der "Nachbarinnen", die Tanja Koren getroffen hat, ist Asha Abid Osman. Die aus Somalia stammende Frau lebt seit vier Jahren mit ihrer Familie in Wien. In ihrer alten Heimat hat sie bei der UNO im Bereich der Frauenförderung gearbeitet und setzt nun ihre Arbeit in Wien fort.

Migration und Homosexualität

Statistiken belegen: Homosexuelle, trans- und intersexuelle Menschen werden auch in unseren Breitengraden nicht selten unterdrückt und dürfen vielerorts nicht am öffentlichen Leben teilnehmen. Haben diese Menschen auch noch einen Migrationshintergrund, wird die nicht selten zweifache Diskriminierung für sie unerträglich. Seit dem Jahr 2009 ergreifen mutige Einzelkämpfer/innen vom Verein "Migay" für Schwule und Lesben mit migrantischen Wurzeln öffentlich Partei. Aber auch das Filmfestival "This human world" verfolgt mit einem "Queer-Schwerpunkt" das Ziel, vor allem Migranten-Communitys mit dem Thema Homosexualität zu konfrontieren. Im Beitrag von Sabina Zwitter sprach Ajda Sticker mit Österreichs berühmtester Drag-Queen "Miss Candy" über Ausgrenzung aus kulturellen und sexuellen Gründen.

