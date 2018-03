RfW-BO Amann zu Metaller-KV: Politische "Muskelspielchen" der Gewerkschaft gefährden Arbeitsplätze!

"Die Gewerkschaft sollte eine Urabstimmung über den Streik zulassen oder ihre ideologisch-politischen "Scheuklappen" abnehmen und an den Verhandlungstisch zurückkehren."

Wien (OTS) - "Statt lösungsorientiert zu verhandeln setzt die Gewerkschaft lieber auf politische "Muskelspielchen". Dass sie damit auch Arbeitsplätze gefährdet, nehmen die Verantwortlichen offensichtlich gern in Kauf - Hauptsache man kann sich politisch profilieren", so heute RfW-Bundesobmann Fritz Amann zu den Streikdrohungen der Gewerkschaft. "Wenn die Gewerkschaft Mumm hat, lässt sie ihre Mitglieder in einer Urabstimmung über die weitere Vorgangsweise bestimmen - statt tausende Arbeitnehmer in "Geiselhaft" zu nehmen für einen Klassenkampf, den es schon längst nicht mehr gibt", so Amann.

"Es würde den großen Gewerkschaftsbossen gar nicht schaden, sich einmal von ihren Schreibtischen erheben, in die Betriebe zu gehen und die Arbeitnehmer zu befragen. Dann würden die Herren vielleicht feststellen, dass Betriebsvereinbarungen und flexible Arbeitszeiten in etlichen Unternehmen bereits gelebt werden und das zur vollsten Zufriedenheit aller Betroffenen. Und sie würden gerade bei den KMU feststellen, dass das Bild vom "bösen" Arbeitgeber, das sie regelmäßig beschwören, außer in ihren Köpfen nirgends existiert", so Amann.

Jeder Streik gefährde die Produktivität, den Standort und damit die Arbeitsplätze jener, die die Gewerkschaft eigentlich vertreten sollte. "Die Arbeitnehmervertreter sollten daher entweder ihre Mitglieder befragen, ob sie streiken wollen oder nicht, oder gleich ihre ideologisch-politischen "Scheuklappen" abnehmen und an den Verhandlungstisch zurückkehren", fordert Amann.

