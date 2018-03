VP-Holdhaus: Stadträtin Sima fühlt sich für Mülltrennung nicht zuständig

Wien (OTS) - "Die Verhaltensweise von Stadträtin Sima offenbart zum wiederholten Male das Politikverständnis in Wien. Die Umweltstadträtin fühlt sich wieder einmal schlichtweg nicht zuständig", so ÖVP Wien Umweltsprecherin Gemeinderätin Karin Holdhaus in einer ersten Reaktion auf die Anfragebeantwortung von Umweltstadträtin Sima in der heutigen Sitzung des Wiener Gemeinderates.

Wir mussten heute im Gemeinderat nicht überraschend, aber sehr anschaulich zu Kenntnis nehmen, dass die Ambition und das Engagement der Frau Stadträtin mehr in Preisverleihungen oder Imagekampagnen zu finden sind, als in dem Bestreben nachhaltiges Umweltmanagement auch umzusetzen. "Sich hinter Formalitäten und Kompetenzen zu verstecken, zeigt den Unwillen Verbesserungen herbeizuführen und politisch zu gestalten", so Holdhaus weiter.

Das Kontrollamt hat bei einer Prüfung der MA 56 feststellen müssen, dass bei der Mülltrennung bzw. der Abfallentsorgung in den städtischen Einrichtungen in den städtischen Einrichtungen - im speziellen in den Volksschulen - ein massives Verbesserungspotential besteht. "Stadträtin Sima verwies lediglich darauf, dass die MA 56 nicht in ihr Ressort falle und ließ Antworten zu konkreten Initiativen schmerzlich vermissen. Anstatt sich stetig auf verliehene Umweltpreise auszureden und die Verantwortung von sich zu weisen, sollte nun, so wie auch das Kontrollamt veranschaulicht, eine engere Kooperation mit den Schulen dringend stattfinden und Initiativen in die Praxis umgesetzt werden. Eine derartiges Verhalten, wie es seitens der Stadträtin Sima praktiziert wird, wird die Wiener Umweltpolitik um keinen Deut weiterbringen", so Holdhaus abschließend.

