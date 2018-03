Lebenslauf der neuen Wiener ÖVP-Nationalratsabgeordneten Brigitte Jank

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Die neue ÖVP-Nationalratsabgeordnete Brigitte Jank zieht nun über die Landesliste Wien für die ÖVP in den Nationalrat ein. Nachstehend der Lebenslauf der neuen Mandatarin, die am kommenden Dienstag bei der konstituierenden Nationalratssitzung angelobt wird:

Jank wurde am 19. September 1951 in Wien geboren. Nach der Matura im Jahr 1971 startete sie ihr Berufsleben in der Immobilienbranche und hat schließlich den Sprung in die unternehmerische Verantwortung gewagt. Heute ist sie nach wie vor als Unternehmerin in der Immobilienbranche selbständig tätig.

1998 wurde sie als allgemein beeidete und zertifizierte Sachverständige für das Immobilienwesen vereidigt. Außerdem arbeitet sie in mehreren Fachvereinigungen mit und gibt ihre Erfahrung in den Fachhochschulstudiengängen der Wirtschaftskammer Wien an Studierende weiter.

2004 wurde sie zur Obfrau des Wiener Wirtschaftsbundes und danach zur Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien gewählt, davor war sie als Vizepräsidentin tätig. In diesen beiden Funktionen setzt sie sich für die Interessen der Wiener Unternehmerinnen und Unternehmer ein. Ihr Ziel ist es, optimale Rahmenbedingungen für die unternehmerische Gesellschaft in Wien zu schaffen.

Brigitte Jank ist verheiratet und hat eine Tochter.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

Tel.: 01/40110/4436

http://www.oevpklub.at