FPÖ-Ragger: "Traumteam" Kresse-Waldner wird zu Alptraum für Tourismus

Katastrophale Kärntner Nächtigungsbilanz trotz des Rekordsommers

Klagenfurt (OTS) - "Die rot-grün-schwarze Linkskoalition bringt für die Kärntner Wirtschaft nur Negativmeldungen. Nachdem Kärnten u.a. aufgrund der Blockade Hunderter vorgenehmigter Wohnungen in der Bauwirtschaft österreichweit Schlusslicht ist folgt jetzt die katastrophale Nächtigungsbilanz", stellt der Obmann der Kärntner Freiheitlichen LR Mag. Christian Ragger fest. Dabei habe der Wirtschafts- und Tourismusreferent LR Wolfgang Waldner ein trauriges Phänomen zu verantworten. "Trotz des schönsten Sommers seit Jahrzehnten beklagt Kärnten erstmals seit Jahrzehnten das schlechteste Ergebnis von ganz Österreich. Alle anderen Länder verzeichneten Zuwächse bei den Nächtigungen, Kärnten ein Minus von 0,8 %. Das ist desaströs. Diese Resultate entzaubern den Tourismusreferenten LR Mag. Waldner und den Chef der Kärnten-Werbung Christian Kresse. Das angebliche Traumduo wird zum Alptraum für die heimische Tourismuswirtschaft", kritisiert Ragger.

Er wirft Waldner einen vollkommen falschen Einsatz von Steuergeld vor. "Die 500.000 Euro für die Veranstaltungsserie für die Veranstaltungsserie "Transformale" zur Belebung der Nachsaison wurden nutzlos hinausgeworfen. Auch im September gab es weniger Nächtigungen".

ÖVP-Obmann Gabriel Obernosterer und Kammerpräsident Franz Pacher, die vorgeben, alles besser zu wissen und besser zu können, sollten zu dieser katastrophalen Statistik Stellung nahmen. "Seit 5 Jahren ist die ÖVP verantwortlich für den Tourismus. Die Kärntner sehen jetzt mit Unbehagen mit welchen Ergebnissen. Schlusslicht in Österreich! Laut Ragger kann man nicht zur Tagesordnung übergehen. "Die erschreckende Nächtigungsbilanz können LR Waldner und Kresse nicht mehr schönreden und verharmlosen. Da sind Konsequenzen nötig", so Ragger abschließend.

