Lebenslauf des neuen niederösterreichischen ÖVP-Nationalratsabgeordneten Mag. Andreas Hanger

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Aus dem niederösterreichischen Wahlkreis Mostviertel zieht Mag. Andreas Hanger als neuer Abgeordneter der ÖVP in den Nationalrat ein. Nachstehend der Lebenslauf des neuen Mandatars, der bei der konstituierenden Nationalratssitzung am 29. Oktober angelobt wird:

Andreas Hanger wurde am 19. Juni 1968 in Waidhofen/Ybbs geboren. Nach Volks- und Hauptschule in Ybbsitz besuchte er die Höhere Technische Lehranstalt für Holzwirtschaft in Kuchl/Salzburg und studierte danach das Fach Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien, das er 1994 abschloss. Nach dem Studium begann er bei der Welser Profile AG zunächst als Assistent der Geschäftsleitung, um dann die Leitung des Personalwesens zu übernehmen. Anschließend wechselte er als Personalwesenleiter zu Bene Büromöbel und 2001 als Geschäftsführer zur Konnex Personalberatung. Von 2003 bis 2011 war er Verkaufsleiter der Mosser Leimholz GmbH. Seit Oktober 2001 ist er Geschäftsführer der Norwin Handels GmbH.

Der neue Mandatar ist Vorstandsmitglied und Mitglied im Präsidium der ÖVP Amstetten, Vorstandsmitglied des ÖAAB Amstetten, Obmann im Teilbezirk ÖVP Waidhofen/Ybbs, Gemeindeparteiobmann der ÖVP Ybbsitz und geschäftsführender Gemeinderat der Marktgemeinde Ybbsitz (Finanzen, Kultur, Raumordnung). Weiters engagiert er sich als Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes Waidhofen/Ybbs und als Obmann der Leader-Region Kulturpark Eisenstraße. Als ehrenamtlicher Geschäftsführer der Wirtschaftspark Ybbstal GmbH hat Andreas Hanger einen der erfolgreichsten Wirtschaftsparks in Niederösterreich initiiert, und als ehrenamtlicher Geschäftsführer der Neubruck Immobilien GmbH koordiniert er die Vorbereitungen für die Niederösterreichische Landesaustellung 2015 am Standort Neubruck (Scheibbs, St. Anton/Jeßnitz).

Andreas Hanger ist verheiratet (Gattin Barbara) und hat zwei Kinder (Sabine und Lukas).

