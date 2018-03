Lebenslauf der neuen niederösterreichischen ÖVP-Nationalratsabgeordneten Angela Fichtinger

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Aus dem niederösterreichischen Wahlkreis Waldviertel zieht Angela Fichtinger als neue Abgeordnete der ÖVP in den Nationalrat ein. Nachstehend der Lebenslauf der neuen Mandatarin, die bei der konstituierenden Nationalratssitzung am 29. Oktober angelobt wird:

Angela Fichtinger wurde am 29. Dezember 1956 geboren. Nach der Volksschule in Traunstein und Hauptschule in Ottenschlag absolvierte sie drei Jahre die Handelsschule in Krems. 1994 bis 1995 machte sie eine Trainerausbildung in der Politischen Akademie und diverse Ausbildungen im Bereich Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und IT.

Von 1992 bis Oktober 2013 arbeitete sie als Referentin für Bildung und Soziales für die Volkspartei NÖ. Zuvor war sie in der Presseabteilung von Aktion Leben Österreich tätig (1988 bis 1992).

Seit 2003 ist Fichtinger Gemeindeparteiobfrau in Bad Traunstein und seit 2005 Mitglied des Bezirksparteivorstandes der Volkspartei Niederösterreich, Bezirk Zwettl. Weitere politische Funktionen:

Vorstandsmitglied im Waldviertler Kernland und in der Leaderregion südliches Waldviertel, Vorstandsmitglied im Gemeindeverband und Einhebungsverband Bez. Zwettl, Vorstandsmitglied beim Projekt "Wohnen im Waldviertel" sowie Bezirksvorsitzende des Bildungs- und Heimatwerkes. Seit 2005 ist sie Bürgermeisterin der Marktgemeinde Bad Traunstein, Bezirk Zwettl. Fichtinger ist verheiratet mit Ing. Karl Fichtinger, hat zwei Kinder und drei Enkelkinder.

