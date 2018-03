Lebenslauf des neuen ÖVP-Nationalratsabgeordneten Asdin El Habbassi

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Asdin El Habbassi B.A. zieht über die Bundesliste (Platz 5) für die ÖVP in den Nationalrat ein. Nachstehend der Lebenslauf des neuen Mandatars, der am kommenden Dienstag in der konstituierenden Sitzung des Nationalrats angelobt wird:

El Habbassi wurde am 5. Dezember 1986 in Hallein bei Salzburg geboren. Nach der Matura an der Bundeshandelsakademie II Salzburg (International Business Class) 2006 und dem Präsenzdienst (Stabskompanie/Militärkommando Salzburg) studierte er an der Fachhochschule Salzburg Betriebswirtschaft und schloss 2012 mit dem Bachelor ab.

Berufserfahrung sammelte der Abgeordnete u.a. in folgenden Bereichen:

Salzburger Nachrichten (Produktmanagement), Online Start-Up DailyDeal.at (Aufbau Standort Salzburg), Johnson & Johnson, Wien (Marketing/Produktmanagement), Messezentrum Salzburg (Gastveranstaltungen), Kommunikationstrainer und Seminarleiter, sowie als Gründungs- und Vorstandsmitglied der studentischen Unternehmensberatung icons.

Seine politische Laufbahn startete El Habbassi bereits während seiner Schulzeit: Er war Schulsprecher der HAK II (2003 bis 2005), danach Mitglied der Landesschülervertretung (2004 bis 2006), Landesschulsprecher und Mitglied der Bundesschülervertretung (2005 bis 2006) und Landesobmann der Salzburger Schülerunion (2007 bis 2008). Seit 2009 ist er Bundesvorstandsmitglied der Jungen ÖVP, seit 27. Jänner 2012 Landesobmann der Jungen ÖVP Salzburg und seit 14. April 2012 Bundesobmann-Stellvertreter der Jungen ÖVP.

(Schluss)

