Auf ins Weltall!

Ausstellungseröffnung im Technischen Museum Wien

Wien (OTS) - Bei der Eröffnung der Ausstellung "SPACE - Die Weltraumausstellung" am 24. Oktober 2013 im Technischen Museum Wien konnte die Direktorin Dr. Gabriele Zuna-Kratky rund 400 Gäste aus Technik, Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur begrüßen.

Begleitet vom virtuellen Start einer Ariane-V-Rakete, eröffnete Dr. Klaus Pseiner, Geschäftsführer der FFG (Österr. Forschungsförderungsgesellschaft) die Schau.

Bei der Ausstellungsbesichtigung konnten sich die Festgäste über die rasante und wechselvolle Entwicklung der Raumfahrt - von den Ideen des 16.Jahrhunderts bis zu den heutigen Visionen - informieren und im "Spacecurl" selbst ausprobieren wie Astronauten und Astronautinnen trainieren.

Auf ihrem Weg ins All wirft die Ausstellung einen Blick zurück auf die Erde. Gezeigt wird, wo wir heute von "Raumfahrt" umgeben sind. Ob als täglicher Wetterbericht, in der Telefonie, als Satellitenfernsehen oder als Navigationshilfe, Weltraumtechnologien sind mittlerweile allgegenwärtig und Österreich ist in der internationalen Weltraumforschung ein gewichtiger "Global Player".

Die interaktiven Stationen der Ausstellung laden dazu ein, sich hautnah mit den Errungenschaften der Raumfahrt zu widmen:

BesucherInnen können mit einem Marsrover auf Entdeckungsreise gehen oder virtuell einen "Alien" erschaffen. Abgerundet wird die Ausstellung durch ein facettenreiches Rahmenprogramm.

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4745/

