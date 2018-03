Lebenslauf der neuen niederösterreichischen ÖVP-Abgeordneten Martina Diesner-Wais

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Über den Wahlkreis Waldviertel (NÖ) zieht die neue ÖVP-Abgeordnete Martina Diesner-Wais nach einem erfolgreichen Vorzugsstimmenwahlkampf (sie kam im Wahlkreis Waldviertel vom dritten auf den ersten Platz) in den Nationalrat ein und wird am 29. Oktober bei der konstituierenden Nationalratssitzung angelobt. Sie war von April 2003 bis April 2013 Bundesrätin, nun zieht sie in den Nationalrat ein.

Martina Diesner-Wais wurde am 10. Februar 1968 in Waidhofen an der Thaya geboren. Nach der Volks- und Hauptschule in Schrems besuchte sie drei Jahre die Fachschule für wirtschaftliche Berufe in Gmünd und absolvierte zwei Jahre eine Lehre für landwirtschaftliche Hauswirtschaft. Ihre landwirtschaftliche Facharbeiterprüfung legte sie am Landwirtschaftlichen College in Edelhof ab, bevor sie den Meisterlehrgang und die landwirtschaftliche Meisterprüfung absolvierte. Diesner führt seit 1997 einen landwirtschaftlichen Betrieb.

Diesner-Wais begann ihre politische Karriere in der Lokalpolitik, wobei sie 1990 zum Mitglied des Gemeinderates von Schrems gewählt wurde. Die Abgeordnete bekleidete die Funktionen Hauptbezirksbauernratsobfrau von Gmünd, Schriftführerin des Landesbauernratsvorstandes und ist Vizepräsidentin des NÖ-Hilfswerks, stellvertretende Bezirksparteiobfrau der ÖVP und Mitglied des Stadtrates der Stadtgemeinde Schrems. Derzeit ist sie Gemeindeparteiobfrau der ÖVP-Schrems und Mitglied des Stadtrats der Stadtgemeinde Schrems. Am 24. April 2003 wurde sie als Mitglied des Bundesrates angelobt - diese politische Funktion übte sie bis April dieses Jahres aus.

Martina Diesner-Wais ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern. (Schluss)

