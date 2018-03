Wiener Stadthalle: Heimspiele im Herbst

Wien (OTS) - Das Showformat Musikantenstadl ist bereits seit mehr als 30 Jahren erfolgreich und kommenden Montag, den 28. Oktober wieder in der Wiener Stadthalle. Ein schönes Heimspiel für Andy Borg, der dieses Mal internationale Stars der Volksmusik begrüßen wird: Karel Gott, die goldene Stimme aus Prag; die Schweizerin Francine Jordi, der Südtiroler Oswald Sattler und viele weitere Schlagerstars.

Für Donnerstag, den 28. November hat Stefanie Werger Freunde und Wegbegleiter eingeladen, mit ihr den Abend zu verbringen: Wolfgang Ambros, Christian Kolonovits, der das Orchester leitet, Marianne Mendt, Joesi Prokopetz, und die Steirer Opus, Schiffkowitz, Gert Steinbäcker und Wilfried. Die Moderation übernimmt "Mr. Hitparade" Udo Huber, der alle seit Jahrzehnten persönlich kennt.

Dirndl und Lederhosen Alarm am Roland-Rainer-Platz! Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier sorgt wie schon im Vorjahr für eine ausverkaufte Wiener Stadthalle. Dort wird er am Samstag, den 30. November seine Fans begeistern, im großen Finale seiner Hallentour 2013, die ihn durch Deutschland, Südtirol und die Schweiz führte. Das neue Album heißt immerhin "Home Sweet Home" und erreichte bereits am Erscheinungstag Platin-Status!

Keine Tickets mehr gibt es für die "Besser wird's nicht" Tour von Rainhard Fendrich am Montag, den 2. Dezember in der Wiener Stadthalle. Das Publikum kann sich aufgrund der großer Nachfrage nun auch beim Folgekonzert am Freitag, den 28. März auf eingängige Hits freuen.

Wolfgang Fischer, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle freut sich über die Vitalität der österreichischen Musikszene "In weniger als einer Woche finden drei große Konzerte mit heimischen Stars wie Ambros, Fendrich, Gabalier und Werger statt. Wie man am Ticketverkauf sieht, ist das ein tolles Angebot für unser Publikum und spiegelt auch die gute Auslastung."

Der Rabenhof wurde zu klein für die Science Busters, jahrelang waren die Tickets ausverkauft, endlich gehen sie daher in XXL für zwei Tage in die Wiener Stadthalle. Weihrauch, Punsch, flambiertes Wasser und ein riesiger brennender Christbaum. Wie geil macht Weihrauch wirklich? Oder wie gelingt die perfekte Weihnachtsgans? Das sind besinnliche Fragen, die am Freitag, den 6. und am Samstag, den 7. Dezember im Rahmen der geltenden Naturgesetze erstmals live und in Farbe in der Wiener Stadthalle beantwortet werden.

