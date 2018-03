Frauenberger: StartWien - 5 Jahre Willkommenskultur in Wien

31.000 Modulbesuche in 5 Jahren

Wien (OTS) - Die positive Entwicklung einzelner Integrationsbiografien entscheidet sich oft in den ersten Jahren nach der Zuwanderung, ist sich Integrationsstadträtin Sandra Frauenberger am Rande des heutigen Gemeinderats sicher. Auf Initiative von Frauenberger wurde daher im Oktober 2008 das mittlerweile mehrfach ausgezeichnete Willkommensprogramm für NeuzuwanderInnen StartWien ins Leben gerufen. "Mit StartWien haben wir vor fünf Jahren eine umfassende Willkommenskultur in Wien geschaffen. Ab ihrem ersten Tag in Wien werden NeuzuwanderInnen individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt begleitet und dabei unterstützt, rasch in ihrer neuen Heimat Fuß zu fassen. Das Angebot reicht dabei von Sprachgutscheinen und rechtlicher Beratung bis hin zu Informationsmodulen zum Bildungs- oder Gesundheitssystem", erklärt Frauenberger die Intention und Grundzüge des Projektes.

Wien will, so die Integrationspolitikerin weiter, allen die Möglichkeit geben, an der Zukunft der Stadt mitgestalten zu können. "Dazu müssen wir aber auch allen das notwendige Werkzeug in die Hand geben. Mit StartWien sind wir daher einen Weg gegangen, der weit über den einfachen Spracherwerb hinausgeht und auch strukturiert Informationen darüber bereitstellt, wie Zusammenleben in Wien funktioniert." Für Frauenberger gehören z.B. Kenntnisse über das Bildungssystem, aber auch Interesse für die Lebensweise und geschichtlich gewachsene Identitäten von WienerInnen dazu. "Die Zahlen sprechen für sich! 85 Prozent der NeuzuwanderInnen in den letzten Jahren haben am Programm teilgenommen und bei 31.000 Modulbesuche damit klar "Ja" zu Wien gesagt", präsentiert die Stadträtin die Erfolge von StartWien.

Das Programm im Detail - Startcoaching und Wiener Bildungspass

Im one-stop-shop-Prinzip bekommen NeuzuwanderInnen nach Erhalt ihres Erstaufenthaltstitels im Rahmen eines einstündigen Erstorientierungsgesprächs alle für sie relevanten Informationen. In 24 Sprachen unterstützen die MitarbeiterInnen der MA 17 unter anderem bei der Suche nach passenden Deutschkursen oder bei der Anerkennung von im Ausland erworbenen Ausbildungen.

Bei diesem Gespräch wird außerdem der Wiener Bildungspass ausgehändigt. Der Bildungspass enthält neben den Wiener Sprachgutscheinen auch eine Übersicht aller bisher absolvierten Deutschkurse, Aus- und Weiterbildungen sowie alle in Anspruch genommenen Beratungen. Frauenberger: "Der Pass kann überall dort vorgelegt werden, wo nach Deutschkenntnissen, beruflicher Qualifikation, Ausbildung und Fortbildung gefragt wird. Das erleichtert es, die eigenen Qualifikationen und Kompetenzen sichtbar zu machen."

Das Programm im Detail - Info-Module

Als einziges Bundesland greift Wien Neuzugewanderten beim Deutschlernen nicht nur mit Rat sondern auch finanziell unter die Arme. Die Voraussetzung für die Einlösung der Sprachgutscheine ist aber der Besuch von Informationsmodulen. Diese Veranstaltungen finden monatlich statt und beschäftigen sich in den jeweiligen Erstsprachen mit den Themen: Bildung, Gesundheit, Berufseinstieg, Arbeitswelt, Aufenthaltsrecht, Anerkennung von Qualifikationen, Unternehmensgründung, Wohnen und Zusammenleben. Die Module sind auch für die in Wien schon länger lebende MigrantInnen offen und kostenlos.

StartWien, international ausgezeichnetes Vorzeigeprojekt

Immer wieder steht StartWien im Mittelpunkt des Interesses internationaler Delegationen in Wien. Darüber hinaus wurde das Programm mehrmals mit nationalen bzw. internationalen Auszeichnungen prämiert, so mit dem "Guangzhou International Award for Urban Innovation", dem "Österreichischen Integrationspreis" und dem "Europäischen Spracheninnovationssiegel (ESIS)". (Schluss) bea

