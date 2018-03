Ärztliche Jobmesse 2013: Aktueller Überblick über freie Stellen

Wechselberger: "Seriöse Informationen über Berufsperspektiven im In- und Ausland"

Wien (OTS) - In der Zeit von 28. Oktober bis 30. Oktober 2013 veranstaltet die Österreichische Ärztekammer (ÖÄK) gemeinsam mit dem Verlagshaus der Ärzte in Innsbruck, Graz und Wien Jobmessen, um jungen Medizinern und Ärzten einen Überblick über Berufsperspektiven und Möglichkeiten zur praktischen Weiterbildung an in- und ausländischen Spitälern zu geben. Mehr als 1.700 junge Absolventinnen und Absolventen verlassen jährlich die heimischen Medizinuniversitäten und drängen in die postpromotionelle Ausbildung.

"Die Rahmenbedingungen und Herausforderungen für angehende Ärztinnen und Ärzte werden immer schwieriger, daher ist es umso wichtiger, die nächste Generation von Ärztinnen und Ärzten beim Berufseinstieg bestmöglich zu unterstützen", sagte ÖÄK-Präsident Artur Wechselberger. Die seit einigen Jahren in Kooperation mit der Hochschulvertretung der Medizinuniversitäten durchgeführte Jobmesse biete eine hervorragende Möglichkeit, direkte Kontakte zu den Krankenhäusern zu knüpfen, Einzelgespräche zu führen, Erfahrungen auszutauschen und sich von ÖÄK-Experten in Ausbildungsfragen seriös beraten zu lassen, so Artur Wechselberger.

Die Jobmesse startet am 28. Oktober in Innsbruck (Congress Innsbruck), zieht am 29. Oktober nach Graz (Messe Graz) weiter und findet ihren Abschluss am 30. Oktober in Wien, in den prachtvollen Räumlichkeiten der Universität Wien.

Zusätzlich zur Messe bietet das virtuelle Portal www.arztjobs.at eine zeitgemäße, aktuelle Informationsplattform zum ärztlichen Stellenmarkt. (ah)

