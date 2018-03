Industrie zu KV-Verhandlungen: Menschen muss mehr netto im Börsel bleiben

IV-Präsident Kapsch: Können nur verteilen, was wir verdienen - Schere zwischen Kosten für Unternehmen und realem Einkommen der Menschen darf nicht noch weiter aufgehen

Wien (OTS/PdI) - "Die überzogene Reaktion der Gewerkschaft im Rahmen der derzeitigen Gehaltsrunde ist vollkommen unverständlich. Die Arbeitskosten sind seit 2008 gegenüber der Eurozone statt um 8,6 Prozent in Österreich um mehr als 15 Prozent gestiegen. Die Produktivitätszuwächse sind gleichzeitig sinkend und international vergleichsweise niedrig. Die einzige Diffenzierungsmöglichkeit in einem Hochlohnland wie Österreich sind kreative Arbeits- und Arbeitszeitmodelle, um die Kosten halbwegs im Griff zu halten", so der Präsident der Industriellenvereinigung (IV) Mag. Georg Kapsch heute, Freitag. Statt Drohungen und Gesprächsverweigerung brauche es das ehrliche Bemühen, um Lösungen zu finden, die Beschäftigung erhalten und Unternehmen das Arbeiten in Österreich weiter ermöglichen.

"Der Industrie geht es darum, für möglichst viele Menschen zu attraktiven Arbeits- und Lohnbedingungen Arbeitsplätze zu erhalten. Es kann und darf nicht darum gehen, immer weniger Arbeitsplätze zu immer höheren Kosten zur Verfügung zu stellen. Die Schere zwischen den Kosten für die Unternehmen und dem realen Einkommen der Menschen darf nicht noch weiter aufgehen. Wir brauchen Arbeit für Alle in diesem Land", so Kapsch. "Wir können aber nur verteilen, was wir verdienen. Die Unternehmen können auch nicht die laufenden Steuer-und Abgabenerhöhungen sowie Gebühren der Öffentlichen Hand kompensieren." Die Verantwortung liege nicht bei den Betrieben, sondern bei der Politik, "dass von jeder Lohnerhöhung nur 40 Prozent bei den Menschen ankommt und der Rest 60 Prozent im Staatsbudget versickern. Die Politik ist aufgefordert, durch entsprechende Rahmenbedingungen dafür zu sorgen, dass den Menschen netto mehr im Börsel bleibt", sagte der IV-Präsident.

Rückfragen & Kontakt:

IV-Newsroom

Tel.: +43 (1) 711 35-2306

info @ iv-newsroom.at

www.iv-net.at/medien