Haimbuchner zum Nationalfeiertag: "Österreich zuerst!"

Herausforderungen angehen, Bürgern Mitbestimmung geben - Dank an Bundesheer

Linz (OTS) - Für eine Änderung der politischen Leitlinien tritt der Landesparteiobmann der FPÖ Oberösterreich, Landesrat Dr. Manfred Haimbuchner anlässlich des morgigen Nationalfeiertages ein. "Es muss die Devise gelten 'Österreich zuerst'. Zahlreiche Herausforderungen, die bislang nicht in Angriff genommen wurden, müssen endlich angepackt werden. Der FP-Landeschef nennt hier auch wesentliche Themenbereiche: "Wir haben einen Reformstau im Verwaltungs-, Bildungs- und Gesundheitsbereich angesammelt. Um unserer Jugend ein lebenswertes Umfeld zu hinterlassen, gilt es diesen steigenden Druck endlich zu beseitigen. Das geht aber nur, wenn die Bereitschaft vorhanden ist, Blockaden aufzubrechen und Lösungen zu finden. Diese Lösungen müssen der Leitlinie 'Österreich zuerst' folgen." ***

"Der Wohlstand unserer Heimat wird durch einen gigantischen Haftungsschirm bedroht", so Haimbuchner. Dieser wurde aufgespannt, um Staaten und Banken, die man längst in einen geregelten Konkurs hätte schicken müssen, finanziell am Leben zu erhalten. "Die Nachrichten aus Griechenland werden immer bedrohlicher, neue Geldmittel sind nötig. Weiter wird österreichisches Steuergeld - welches wir Großteils nie wieder sehen - in dieses Fass ohne Boden laufen", fordert der freiheitliche Politiker die Bundesregierung auf, "sich endlich für die österreichischen Interessen stark zu machen. Dazu gehört auch, ein Gesundschrumpfen der Eurozone einzufordern." Längst überfällig sei zudem, dass die österreichische Bevölkerung endlich über die Beteiligung am ESM-Haftungsschirm abstimmen darf. "Immerhin stellt der ESM eine massive Veränderung der EU-Verträge dar. Und noch im Jahr 2008 hat Bundeskanzler Faymann per Brief an die Kronen-Zeitung Volksabstimmungen angekündigt. Leider hielt auch hier Faymann nicht sein Versprechen, "es wurde klar gebrochen."

Haimbuchner nimmt den Nationalfeiertag zudem zum Anlass, um mehr Mitbestimmung für die Bürger einzufordern. "Die Kluft zwischen den Regierenden und der Bevölkerung wird immer größer. Die Politikverdrossenheit erreicht Rekordwerte. Die Wahlbeteiligung sinkt. Zuletzt haben 25 Prozent der Bürger der Politik den Rücken gekehrt", ist dies für den FP-Landeschef eine Entwicklung, "die die Politik nicht kalt lassen darf." Es sei zu befürchten, dass das Demokratiepaket schubladisiert oder noch stärker verwässert wird, als es ohnehin schon geschehen sei. "Leider wurden dafür mit Andreas Khol und Hans Niessl zwei Skeptiker mit den Verhandlungen beauftragt. Es wäre jedoch an der Zeit, die Hürden für den Zugang zur Mitbestimmung so gering als möglich zu halten", spricht sich Haimbuchner dafür aus, dass Volksbegehren, die von 250.000 Personen unterstützt werden, zu einer verbindlichen Volksabstimmung führen sollen. "Damit kann die Kluft zwischen Regierenden und Bevölkerung geschlossen werden. Damit kann es gelingen, die Reformblockade aufzubrechen", ist der FPÖ-Landesparteiobmann überzeugt.

Jährlich werde am 26. Oktober "eines der Stiefkinder unserer Heimat hinter dem Vorhang hervorgeholt: das österreichische Bundesheer. Dieses ist eine unentbehrliche Einrichtung für die Sicherheit und den Schutz unserer Heimat, unserer Bevölkerung. Der Bedeutung des Bundesheeres sollte endlich mehr Rechnung getragen werden. Dazu muss endlich das Budget den Aufgaben des Bundesheeres gerecht werden. Die Rekruten brauchen eine umfassende Ausbildung und eine moderne Gerätschaft", dankt Haimbuchner abschließend allen Angehörigen des Bundesheeres für ihren Dienst zum Wohle Österreichs. (schluss) bt

