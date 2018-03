Tickets für Red Bull Flying Bach bei Raiffeisen in Wien

Ticketmaster ab sofort Partner im Ticketangebot für Raiffeisen in Wien

Wien (OTS) - Ab kommenden Montag, 28. 11. 2013, 9 Uhr gibt es in ausgewählten Raiffeisen Filialen in Wien Tickets für die erste Österreichtour von Red Bull Flying Bach, die einzigartige Kombination von Breakdance und klassischer Musik. Tausende begeistere Zuschauer werden zu den Aufführungen in Wien, Linz, Bregenz und Salzburg erwartet.

"Wir freuen uns, mit dem Verkauf von Red Bull Flying Bach in die Kooperation mit Ticketmaster zu starten. Damit wird das Ticketangebot bei Raiffeisen in Wien deutlich ausgeweitet!", so GD Stv. Georg Kraft-Kinz.

Dr. Klaus Zemke, der Geschäftsführer von Ticketmaster unterstreicht: "Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit der Raiffeisenbank. Ticketmaster ist eng verbunden mit Themen, die für Fans von emotional großer Bedeutung sind. Dass Raiffeisen einen wichtigen Anteil hat, ihren Kunden den Zugang zu großartigen Konzerten und Events zu ermöglichen, macht sie für uns zu einem unverzichtbaren Partner in dem für uns ganz neuen Markt!"

Unter www.raiffeisenbank.at/ticketmaster sind die vorerst zehn Filialen von Raiffeisen in Wien aufgelistet in denen Karten von Ticketmaster erstanden werden können. Bereits seit 2010 kooperiert Raiffeisen in Wien mit oeticket und bietet jährlich für rund 23.000 Veranstaltungen Karten an. Die neue zusätzliche Kooperation mit Ticketmaster erweitert das Ticketangebot deutlich.

Geboten werden damit Karten insbesondere für Pop - und Rock Konzerte, für eine breite Palette kultureller Events , bis hin zu sportlichen Großereignissen.

Über Ticketmaster der Weg zu tausenden Veranstaltungen

Ticketmaster gehört zur Live Nation Entertainment Inc., dem größten Live Entertainment-Unternehmen der Welt. Zur Live Nation Entertainment Gruppe gehören Ticketmaster.com, Live Nation Concerts, Front Line Management Group sowie Live Nation Network.

Ticketmaster.com ist der weltweit größte Ticketvermarkter mit monatlich über 26 Millionen Besuchern (unique visitors) auf seinen Websites und rangiert weltweit unter den Top 5 E-Commerce-Websites. Live Nation produziert pro Jahr weltweit über 20.000 Veranstaltungen für 2.000 Künstler weltweit. Front Line ist das weltweit bedeutendste Künstlermanagement und vertritt über 250 Künstler. Aus diesen Geschäftsfeldern heraus arbeitet Live Nation Network als der führende Anbieter von Marketing Lösungen im Live Entertainment und bietet über 800 Marketing-/Kooperationspartnern die Möglichkeit, aktuell auf über 200 Millionen hochwertige Konsumentenkontakte zuzugreifen.

Red Bull Flying Bach - die Show

Bach und Breakdance passen nicht zusammen? Das Gegenteil beweisen die vierfachen Breakdance-Weltmeister Flying Steps und Opernregisseur Christoph Hagel mit ihrer faszinierenden Performance Red Bull Flying Bach. Mit ihrer einzigartigen und innovativen Übersetzung von Bachs "Wohltemperiertem Klavier" sprengen sie die Grenzen zwischen Hoch-und Jugendkultur. Ton für Ton. Schritt für Schritt. Mit Klavier, Cembalo und elektronisch verfremdeten Beats. Mit Headspins, Powermoves und Freezes. Mit Visuals. Mit eigener Geschichte. 70 Minuten lang.

Red Bull Flying Bach - die Termine

10. - 12.02. und 14. - 16.02.2014

Wien Museumsquartier

07. und 08.03.2014

Linz Brucknerhaus

12. und 13.04.2014

Bregenz Festspielhaus

05. und 06.05.2014

Salzburg Großes Festspielhaus

Ticketmaster bei Raiffeisen in Wien

PLZ Ort Anschrift

1010 Wien Schottengasse 2

1020 Wien Friedrich-Wilhelm-Raiffeisenplatz 1

1030 Wien Landstraßer Hauptstraße 2 a-b

1070 Wien Mariahilfer Straße 88a

1100 Wien Favoritenstraße 239, EG/R20

1150 Wien Währinger Straße 110

1190 Wien Heiligenstädter Straße 81-87

1210 Wien Brünner Straße 9

1220 Wien Siegesplatz 26A

1230 Wien Breitenfurterstraße 372

www.raiffeisenbank.at/ticketmaster

Rückfragen & Kontakt:

Raiffeisen in Wien

Öffentlichkeitsarbeit

Peter Wesely

Tel.: 051700/93004

Peter.wesely @ raiffeisenbank.at