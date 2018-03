12 Mio. Euro an Investment: Henkel CEE baut sein Werk Wien weiter aus

Wien (OTS) - Das Wiener Henkel-Werk für Laundry & Home Care baut sein Produktportfolio weiter aus. Ab sofort werden auch Fensterputzmittel der Marke Clin hier bei uns in Erdberg hergestellt. Henkel investierte dafür in zwei neue Abfülllinien, die soeben in Betrieb gegangen sind. Insgesamt fließen heuer rund 12 Mio. Euro in die Produktion an der Erdberger Lände. Über 200.000 Tonnen Flüssigprodukte aus dem Bereich Wasch-/Reinigungsmittel verlassen jährlich das Werk, mehr als 80 Prozent davon gehen in den Export.

14 mittel- und osteuropäische Länder werden aktuell von Wien aus beliefert. Der Löwenanteil der hergestellten Markenware stammt aus den Bereichen Weichspüler (Silan), Universalwaschmittel (Persil, Dixan, Weißer Riese) sowie Handgeschirrspülmittel (Pril). Günter Thumser (Präsident Henkel CEE): "Mit der Inbetriebnahme der neuen Linien für Clin Fensterputzmittel haben wir die Umstellung von Wien zu einem reinen Flüssigproduktestandort erfolgreich abgeschlossen. Wir setzen jedoch unser Investment konsequent fort: In Zukunft wollen wir unseren Bereich Weichspüler-Produktion sukzessive erweitern."

Wolfgang Weber (Leiter Produktionssteuerung Core CEE): "Wir investieren jedes Jahr circa 10 Mio. Euro am Standort und setzen auf moderne Hochleistungsanlagen. Wien profitiert aber vor allem vom großen technischen Know-how seiner Mitarbeiter."

Kreativität ist zudem angesagt, was die angestrebte Senkung des Ressourcenverbrauchs im Werk angeht. Die Umstellung auf LED-Beleuchtung, die Inbetriebnahme eines neuen Blockheizkraftwerks oder Rezepturformulierungen, die in der Produktion weniger Energie benötigen, sind Beispiele für jüngst gesetzte Maßnahmen auf dieser Agenda. Wolfgang Weber: "Schon im Zeitraum 2010 bis 2012 gelang es uns beispielsweise, den Wasserverbrauch um 17 Prozent und den Energieverbrauch um 13 Prozent jeweils pro produzierter Tonne Ware zu verringern."

