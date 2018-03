Junge Industrie: Neue Bundesregierung muss Pensionsreform zur Chefsache machen

JI-Vorsitzende Niss: Bisherige Maßnahmen greifen zu kurz - Längeres Arbeiten in Österreich zumutbar - Deutschland als Vorbild

Wien (OTS) - Als "Eingeständnis des Scheiterns" seien die Schlussfolgerungen des Langfristgutachtens der Pensionskommission zu werten, so die Bundesvorsitzende der Jungen Industrie (JI), Dr. Therese Niss heute, Donnerstag. "Ein prognostizierter Anstieg von gerade einmal 2,5 Jahren beim faktischen Pensionsantrittsalter bis 2060 ist im Land der 'Frühpensionskaiser' sicherlich nicht akzeptabel." Die bisherigen Maßnahmen seien insofern "maximal zaghafte Schritte in die richtige Richtung", so Niss. Es gelte, endlich an allen verfügbaren Schrauben zu drehen, um das faktische Pensionsantrittsalter anzuheben - "vom früheren Anpassen des Antrittsalters der Frauen bis hin zum Schließen aller Schlupflöcher in die Frühpension". Dass in Österreich 88 Prozent den Ruhestand zum ehestmöglichen Zeitpunkt antreten würden, mache den Handlungsbedarf deutlich: "Da kann man den Menschen ja nicht einmal einen Vorwurf machen, sie tun ja nur, was das Gesetz eben auch ermöglicht. Längeres Arbeiten ist aber sicherlich zumutbar - gerade auch in Österreich", betonte die Bundesvorsitzende.

Als Vorbild könne hier Deutschland dienen, so Niss: "In Deutschland ist es gelungen, die Beschäftigungsquote bei den 55-64Jährigen von 2000 bis 2011 von 42,9 Prozent auf 64 Prozent zu erhöhen - warum sollte das bei uns unmöglich sein?" Immerhin wären mit einer vergleichbaren Steigerung der Beschäftigungsquote Älterer in Österreich bis 2022 Einsparungen in der Höhe von 7,4 Mrd. Euro lukrierbar. "Wir wollen gerade im Pensionsbereich nicht mehr ständig von der Politik hören, was sicher nicht geht. Andere Länder zeigen, dass und wie es geht. Wir wollen endlich auch in Österreich Taten sehen", so Niss.

