Wien Holding zum Wechsel von Franz Patay ins Konservatorium Wien

Wien (OTS) - Die Wien Holding gratuliert Franz Patay zur neuen Funktion als Geschäftsführer der Konservatorium Wien Privatuniversität (KONS). In der Wien Holding hat Franz Patay das Kunst Haus Wien seit Oktober 2007 erfolgreich geleitet. "Mit Franz Patay ist es gelungen, das Kunst Haus Wien als idealen Ort für die Kunst des 20. Jahrhunderts erfolgreich zu etablieren, mit einem Ausstellungsprogramm, das sich der Ideenwelt des Friedensreich Hundertwasser widmet, bis hin zur Malerei, Grafik, Skulptur und Fotografie dieser spannenden Epoche insgesamt. Wir bedanken uns herzlich bei Franz Patay für seine ausgezeichnete Arbeit und sein außergewöhnliches Engagement", so Wien Holding Geschäftsführer Peter Hanke.

Als Direktor des Kunst Haus Wien wird Franz Patay der Wien Holding noch bis Ende Jänner 2014 zur Verfügung stehen. Der eingeschlagene Weg als Haus für die Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts - geführt in einer erfolgreichen Symbiose von kulturellen und wirtschaftlichen Aspekten - wird auch in Zukunft fortgesetzt. Wie bei der Wien Holding in solchen Fällen üblich, wird zur Neubesetzung der Position des Geschäftsführers des Kunst Haus Wien eine Ausschreibung gemäß Stellenbesetzungsgesetz des Bundes durchgeführt. Mit den Vorbereitungen dazu wird in den nächsten Tagen begonnen.

